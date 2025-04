Taglio dei cavi nelle colonnine di Roma: “Un grande problema”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Taglio dei cavi nelle colonnine fast di Roma: un altro lettore, Patrizio, ci segnala il problema, temendo che possa diventare impossibile ricaricare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Taglio dei cavi: se i furti continuano e non si interviene sarà difficile ricaricare in zona?

“V orrei segnalarvi una problematica rilevante e in costante aumento che interessa il quadrante sud est di Roma (tra Prenestina e Tuscolana). Dall’estrema periferia fino l’interno della città, le colonnine FAST di tutti gli operatori, eccetto quelle installate in zone presidiate o parcheggi privati (es. centri commerciali) sono state vittima del taglio dei cavi. E, ovviamente, indisponibili per gli utilizzatori. Posso ipotizzare che la problematica non sia circoscritta, ma orbito in quell’area e non ho informazioni sul resto della città.

Il problema è che gli operatori non intervengono con la riparazione, non essendoci un meccanismo che li tutela dal reitero del furto. E, da esperti della materia, potete immaginare il livello di disagio nella ‘comunità elettrica’, a fronte dell’indisponibilità quasi totale delle FAST. Auspico nella vostra visibilità per portare l’attenzione sul problema: se dilagasse, avrebbe ripercussioni enormi. L’analisi delle colonnine fuori uso non può essere condotta facilmente da remoto. Molte app, specie quelle interoperatore (es. Electroverse) non riportano correttamente l’inoperatività di tutte le stazioni. Complimenti per il lavoro che fate “ . Patrizio Esposito

Una banda è stata bloccata, vediamo se i blitz finiscono. E i gestori si organizzano…

Risposta. Stiamo seguendo la problematica passo passo, specie dopo il fermo di tre persone accusate di avere tagliato i cavi in una stazione Enel X di Ladispoli. Il terzetto è stato bloccato dalla Polizia di Stato su un'auto che aveva a bordo 16 cavi di ricarica. E a questo punto immaginoamo che si tratti di capire una serie di cose: i tre agivano in proprio o si tratta di furti su commissione? I numerosi casi registrati nella Capitale e dintorni negli ultimi mesi sono tutti da addebitare a un'unica mano?

Questo lo vedremo nelle prossime settimane, ovviamente daremo conto di tutte le eventuali segnalazioni. Nel frattempo i gestori delle colonnine si stanno organizzando per difendere le loro ricariche e presto vedremo come. E soprattutto per rimettere in funzione le colonnine nel più breve tempo possibile, lavorando con il principale operatore, Alpitronic.