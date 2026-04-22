Taglio dei cavi di ricarica: in Germania è una strage













Taglio dei cavi di ricarica: in Germania continua la strage, con continue segnalazioni sui social network di stazioni prese di mira.

Taglio dei cavi: “Possibile che non si riesca a fermarli?”

Robert Erdmann, un venditore che si sposta molto per il suo lavoro: “La settimana scorsa ho dovuto passare a Fastned perché non era possibile fare la ricarica nella mia solita EnBW . Un totale di 8 punti di ricarica è stato scollegato dalla rete e deliberatamente distrutto. Il valore puro in rame è probabilmente una frazione di quanto costa riparare l’infrastruttura danneggiata. Non si dovrebbe fare qualcosa riguardo a questo tipo di danni materiali? Come si affrontano queste situazioni, attualmente esistono adeguate misure protettive?” La domanda è accompagnata da un link ai principali operatori del mercato tedesco: EnBW , Allego , Fastned , Aral , EWE Go , LichtBlick , IONITY , Shell Recharge Solutions , guaina difficilmente attaccabile . Ma pare che neanche questo sia stato sufficiente per fermare i delinquenti in azione. E.ON Drive. Sappiamo che alcune società si sono tutelate rinforzando i cavi con unaMa pare che neanche questo sia stato sufficiente per fermare i delinquenti in azione. Ecco per esempio quelli che ha scritto su Linkedin, un venditore che si sposta molto per il suo lavoro: “La settimana scorsa ho dovuto passare aperché non era possibile fare la ricarica nella mia solita. Un totale diè stato scollegato dalla rete e deliberatamente distrutto. Il vè probabilmente una frazione di quanto costa riparare l’infrastruttura danneggiata. Non si dovrebbe fare qualcosa riguardo a questo tipo di danni materiali? Come si affrontano queste situazioni, attualmente esistonoLa domanda è accompagnata da un link ai principali operatori del mercato tedesco: