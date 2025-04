Taglio alle emissioni di CO2, case auto europee avanti piano

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Inizio d’anno al rallenty per la riduzione delle emissioni medie di CO2 delle auto in Europa. A febbraio 2025, la media delle flotte di nuove auto immesse sul mercato europeo è stata pari a 104 g CO2/km, ovvero 10 gCO2/km (+11%) superiori rispetto al target comunitario 2025 di 93,6 gCO2/km. E sostanzialmente invariate rispetto al mese di gennaio. La media per l’intero anno 2024 era stata di 107 gCO2/km.

Mancano ancora 10 grammi di CO2/km al target 2025

Il dato è dell’Osservatorio per il monitoraggio mensile del mercato europeo dell’auto realizzato dal think tank italiano per il clima ECCO, in collaborazione con l’International Council on Clean Transportation (ICCT) e il think tank francese IDDRI-Institut Mobilités en Transition.

L’obiettivo dell’Osservatorio è registrare in tempo reale l’andamento delle immatricolazioni e i progressi dei costruttori rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni del venduto ai sensi del regolamento sugli standard di CO2 dei veicoli.

Grazie all’emendamento al regolamento sugli standard di CO2 approvato all’inizio di marzo le case auto avranno tempo fino al 2027 per “limare” quei 10 gCO2/km mancanti a raggiungere il target, evitando le pesanti sanzioni prevista per lo sforamento.

KG Mobility e BMW già in target, VW la più lontana

Guardando ai singoli pool di costruttori, KG Mobility e BMW registrano le perfomance di mix di vendita con emissioni medie delle flotte già al di sotto dei loro obiettivi (-7% e -2% rispettivamente), mentre il pool Kia risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi (+1%).

Il pool Volkswagen è quello che registra la maggiore distanza (+18%). In mezzo a questi estremi troviamo i pool Mercedes-Volvo-Polestar (+4%), Hyundai (8%), Tesla-Stellantis-Toyota (9%) e Renault-Nissan-Mitsubishi (9%). Tutti i valori tengono conto dei crediti di conformità previsti dal regolamento.

Le performance di distanza media dai target evidenziate più sopra, si spiegano guardando alle immatricolazioni di veicoli a zero e basse emissioni. A livello aggregato, a febbraio 2025, la quota media di veicoli elettrici a batteria (BEV) sul totale delle nuove immatricolazioni in Europa è rimasta stabile al 16%.

Il pool di produttori KG Mobility ha registrato la quota più alta di BEV (41%), seguito da BMW (25%), Mercedes-Volvo-Polestar (23%), Kia (22%), Volkswagen (18%) e Hyundai (17%). Per Hyundai, la quota BEV è aumentata di 4 punti percentuali da gennaio a febbraio 2025, posizionandosi al di sopra della media europea, mentre il pool Tesla-Stellantis-Toyota (cui si sono aggiunti due ulteriori marchi, Suzuki e Honda), conferma vendite di BEV al di sotto della media (13%).

Il rinvio delle sanzioni Ue non aiuta

Le quote dei veicoli full hybrid (HEV) sono rimaste costanti, con una media del 13% per il mercato europeo, con il pool Renault-Nissan-Mitsubishi ha aumentato la sua quota di 3 punti percentuali rispetto al mese precedente, raggiungendo il 29%. I pool Mercedes-Volvo-Polestar e BMW hanno guidato le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici ibridi mild (MHEV), con quote rispettivamente del 38% e del 36%, seguiti dal pool Tesla-Stellantis-Toyota, che ha raggiunto una quota elevata del 34% (in crescita rispetto al 29% di gennaio 2025).

La quota dei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) nelle nuove immatricolazioni in Europa è rimasta costante al 7%.

Secondo l’Osservatorio, la recente proposta di Bruxelles di rendere più flessibili gli obiettivi annuali 2025-2027 di riduzione delle emissioni di CO2 potrebbe indurre alcuni costruttori a ridurre il ritmo dell’elettrificazione. In questo senso, le evidenze dell’Osservatorio, affiancate a ulteriori verifiche periodiche, ad esempio sulle variazioni dei prezzi di vendita dei veicoli BEV, consentono di individuare eventuali deviazioni dagli impegni assunti.

