Tagliati 4,6 miliardi al Fondo Automotive. Anfia e Motus-E: addio transizione

Nella Legge di Bilancio 2025 il Governo vuole tagliare 4,6 miliardi al Fondo Automotive, creato nel 2022 ed inizialmente dotato di 8,7 miliardi, con l’obiettivo di supportare la conversione tecnologica dell’industria automotive. La novità arriva proprio nel giorno in cui esplode la crisi della Volkswagen. Stupore e apprensione manifestano l’associazione dei costruttori Anfia e l’associazione Motus-E, che rappresenta la filiera della mobilità elettrica.

La sorpresa nella Legge di Bilancio 2025. Anfia e Motus-E: “A rischio un’eccellenza italiana”

Durissima l’Anfia che ha espresso il proprio «sconcerto» per la scelta di «decurtare di oltre 4,6 miliardi di euro il fondo automotive destinato all’adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera». Si tratta di «un’inaccettabile fulmine a ciel sereno che contraddice in maniera clamorosa l’importante attività che lo stesso governo sta svolgendo in Europa a favore del settore per migliorare la regolamentazione, e che annulla i mesi di intenso lavoro del Tavolo Sviluppo Automotive». Rischiando addirittura di mettere «seriamente a rischio la sopravvivenza di un’eccellenza italiana».

Il taglio nel mezzo di un “trasformazione obbligatoria epocale”. Ridimensionamento o sarà “profonda frattura”

Ricorda infatti che l’ automotive è il principale settore manufatturiero italiano con 270 mila addetti e oltre 100 miliardi di euro di fatturato. Ed è l’unico «a cui è richiesta una trasformazione obbligatoria epocale in pochi anni».

Conclude perciò auspicando di vedere «fortemente ridotto il taglio nell’iter di approvazione della manovra in Parlamento». In caso contrario, minaccia, «questo tragico ridimensionamento delle risorse, segnerebbe una profonda frattura nella fin qui ottima collaborazione tra la filiera e il governo».

Secondo Motus-E l’intenzione del governo, «in un momento decisivo per il settore, chiamato a compiere una transizione tecnologica indispensabile per preservare la propria competitività a livello europeo e globale» alimenterebbe «un clima di incertezza sulla visione industriale del Paese». Le conseguenze di una decisione del genere «sarebbero gravissime per l’occupazione e per le prospettive dell’industria nazionale, che necessita del pieno supporto delle Istituzioni per poter innovare e affrontare con fiducia le sfide del futuro».

Sindacati a Palazzo Chigi il 4 novembre

Anche i sindacati hanno espresso forte preoccupazione per un taglio pari all’80% delle risorse e chiedono «una convocazione ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione delle segreterie di Fim, Fiom e Uilm, dei vertici di Stellantis e delle aziende della componentistica». Convocazione a Palazzo Chigi arrivata a stretto giro per lunedì 4 novembre.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –