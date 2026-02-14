Tagliando Zoe troppo caro? Ma vai da un’officina abilitata…







Tagliando Zoe troppo caro? Non se esci dalla rete ufficiale e ti rivolgi a un’officina abilitata…È quel che ci segnala Paolo, un lettore piemontese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tagliando Zoe troppo caro? “Io ho speso 126 euro, non 470″

“Vi racconto la esperienza con la manutenzione più “importante” per la Renault Zoe, dopo 5 anni: la sostituzione del liquido anti-gelo giallo. In prima battuta ho chiesto alla concessionaria ed il preventivo è identico a quello presentato dal proprietario della Zoe ad inizio anno. Poi ho cercato un meccanico abilitato ad intervenire su auto elettriche, al momento non sono molti. Il risultato: sostituzione del liquido antigelo e cambio olio freni euro 126. P.S. la mia Zoe ha 5 anni, 60.000 km e batteria al 94%”. Paolo Clemente, Cuneo

Risposta. Non c’è dubbio che, trovando officine autorizzate, il tagliando costi meno rispetto alla rete ufficiale. Esattamente come avviene per le auto benzina-diesel. Il problema è che al momento in Italia non sono tanti i meccanici abilitati a intervenire su manutenzione e assistenza-guasti delle auto elettriche. E quindi il passaggio in concessionaria, dove l’auto è stata acquistata, diventa spesso inevitabile. Comunque grazie a Paolo: segnalare agli altri lettore esperienze e costi di manutenzioni realizzate con esiti positivi può diventare un passaparola prezioso per altri lettori. Con un punto fermo: i tagliandi delle auto elettriche sono molto meno costosi rispetto alle termiche di analoghe dimensioni. Almeno un 40% in meno. E con intervalli più lunghi tra una manutenzione.

