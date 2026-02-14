Premium

Redazione
il14 Febbraio 2026
Tagliando Zoe troppo caro? Ma vai da un’officina abilitata…

Tagliando Zoe troppo caro? Non se esci dalla rete ufficiale e ti rivolgi a un’officina abilitata…È quel che ci segnala Paolo, un lettore piemontese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tagliando troppo caro?
Il conto che ci ha inviato Paolo, accompagnato da regolare ricevuta fiscale (i 126 euro sono IVA compresa).

Tagliando Zoe troppo caro? “Io ho speso 126 euro, non 470″

“Vi racconto la esperienza con la manutenzione più “importante” per la Renault Zoe, dopo 5 anni: la sostituzione del liquido anti-gelo giallo. In prima battuta ho chiesto alla concessionaria ed il preventivo è identico a quello presentato dal proprietario della Zoe ad inizio anno. Poi ho cercato un meccanico abilitato ad intervenire su auto elettriche, al momento non sono molti. Il risultato: sostituzione del liquido antigelo e cambio olio freni euro 126. P.S. la mia Zoe ha 5 anni, 60.000 km e batteria al 94%”. Paolo Clemente, Cuneo

Risposta. Non c’è dubbio che, trovando officine autorizzate, il tagliando costi meno rispetto alla rete ufficiale. Esattamente come avviene per le auto benzina-diesel. Il problema è che al momento in Italia non sono tanti i meccanici abilitati a intervenire su manutenzione e assistenza-guasti delle auto elettriche. E quindi il passaggio in concessionaria, dove l’auto è stata acquistata, diventa spesso inevitabile. Comunque grazie a Paolo: segnalare agli altri lettore esperienze e costi  di manutenzioni realizzate con esiti positivi può diventare un passaparola prezioso per altri lettori. Con un punto fermo: i tagliandi delle auto elettriche sono molto meno costosi rispetto alle termiche di analoghe dimensioni. Almeno un 40% in meno. E con intervalli più lunghi tra una manutenzione.

