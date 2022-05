Tagliando della 500e: perché non certificano la batteria?

Tagliando della 500e: Fabio è preoccupato per l’autonomia della sua auto e chiede perché ad ogni controllo non si certifichi la salute delle batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tagliando della 500e: “Sarebbe doveroso…”

“È da un annetto che vi leggo, da dopo l’ordine della mia prima elettrica, Fiat 500e Action. Ora leggo su vari gruppi e vari forum che i prezzi per lo stesso tagliando variano anche del triplo, ma ho notato una cosa che secondo me è la più importante. Al tagliando annuale o per chilometraggio non è prevista la certificazione dello stato di salute della batteria. Certificazione che, a mio modo di vedere, dovrebbe esser rilasciata in automatico, visto e considerato che la garanzia di essa è di norma 8 anni o 160.000km. Quindi doverosa per il cliente, che in assenza del certificato non ha nessun dato relativo ad essa. Chiedo a Voi se di può richiedere o se potete dare delucidazioni in merito”. Fabio Moretto.

Impensabile che in 8 anni perda il 30%, ma per verificare…

Risposta. In realtà nessuna norma obbliga i concessionari Fiat (o di altre marche) a certificare ad ogni tagliando lo stato delle batterie, con la capacità residua. La garanzia della 500 prevede la sostituzione se, nel periodo citato (8 anni o 160 mila km), si scende al di sotto del 70%. Per intenderci: la versione Action, con batteria 28 kWh, ha 190 km di autonomia omologata. Se si va al di sotto dei 137 km, si può chiedere la sostituzione. In realtà è un caso del tutto ipotetico: ovviamente i costruttori si cautelano, tenendo ampi margini. Ed è quasi impossibile che in 8 anni si perda il 30% di batteria. Quel che si può fare è tenere d’occhio l’indovinometro (il dato sull’autonomia registrato sul display). Verificando se, a tragitti e temperatura costanti, i consumi aumentano in modo anomalo. Se accade, un concessionario serio dovrebbe sottoporre l’auto al controllo della capacità residua e certificarlo. In caso contrario, si può fare da soli con una auto-diagnosi realizzata con dispositivi tipo In realtà nessuna norma obbliga i(o di altre marche) a certificare ad ogni tagliando lo stato delle batterie, con la. La garanzia della 500 prevede la sostituzione se, nel periodo citato (8 anni o 160 mila km), si scende. Per intenderci: la versione Action, con batteria 28 kWh, hadi autonomia omologata. Se si va al di sotto dei, si può chiedere la sostituzione. In realtà è un caso del tutto ipotetico: ovviamente i costruttori si cautelano, tenendo ampi margini. Ed è quasi impossibile che in 8 anni si perdaQuel che si può fare è tenere d’occhio(il dato sull’autonomia registrato sul display). Verificando se, a tragitti e temperatura costanti, i consumi aumentano in modo anomalo. Se accade, un concessionario serio dovrebbe sottoporre l’auto al controllo della capacità residua e certificarlo. In caso contrario, si puòrealizzata con dispositivi tipo Aviloo , da collegare alla porta OBD dell’auto.

