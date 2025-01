Tagliandi con strane richieste, tipo l’olio dei freni

Tagliandi con strane richieste, tipo sostituire ogni volta l’olio dei freni, hanno indotto un lettore a rinunciare all’acquisto di una BYD Dolphin. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tagliandi con strane richieste mi hanno fatto rinunciare alla BYD Dolphin

“Ho 68 anni, sono pensionato. La scorsa estate, grazie agli incentivi, sono stato in grado di acquistare un vettura elettrica. La mia prima scelta era la BYD Dolphin, ma la condizione di sottoporre l’auto ad ogni tagliando all’incredibile necessità di sostituire l’olio dei freni mi ha portato a rinunciare. Ho trovato una Nissan Leaf e ne sono assolutamente soddisfatto. A settembre, come ogni anno, mi sono trasferito in Costa Rica per il periodo invernale. In Costa Rica non hanno fabbriche di automobili, per cui il governo con l’importazione applica un criterio ecologico. Le vetture inquinanti possono essere importate, ma sottoposte a tassa di ingresso pari al loro valore, che di fatto ne duplica il prezzo. Poi meno inquinano e meno pagano. Qualche settimana fa ho visitato la concessionaria BYD di Liberia. Per quelle che sono le mie esigenze, mi hanno proposto a 30.000 dollari statunitensi il modello che allego in foto (in alto)“.

Non basta controllare il consumo delle pasticche? In 50 anni di guida…

“ Poi ho iniziato l’interrogatorio sulla manutenzione e garanzia. 8 anni sulla batteria validi se la macchina é sottoposta a regolari controlli. Poco costosi, a dire del venditore. A quel punto ho iniziato a chiedere del cambio dell’olio dei freni. Il tipo, pensando di avere a che fare con uno un po’ svitato, mi ha spiegato che non ha mai sentito parlare di cambio dell’olio dei freni. Il controllo si fa con un sistema elettronico e nei freni si controlla il consumo delle pasticche. Ora mi chiedo quale fondamento può avere la pratica del cambio dell’ olio dei freni, che non ho mai fatto in quasi 50 anni di guida, su autovetture. Voi avete una risposta? “. Sergio Carnevali

Risposta. Onestamente siamo un po' spiazzati sul cambio dell'olio dei freni ad ogni controllo: se qualche lettore è in grado di illuminarci… . Sui tagliandi delle auto elettriche si sente veramente di tutto, anche se i prezzi (e la frequenza) restano comunque ben inferiori a quelli dei veicoli termici.