Tagliandi con costi imprevisti: altra puntata

“R

“

Giovanni Laudicina

ingrazio la redazione di Vaielettrico per l’incredibile lavoro di divulgazione che fa, non solo sulle auto elettriche, ma sul concetto di ‘cambiamento’. Ho lettodi un lettore a cui è stato detto che, ad, sarebbe stato necessario. Posseggo una Dolphin con cui faccioe che consiglio a tutti dato il buon compromesso tra comodità e durata/km. Ho già sottoposto la macchina a due tagliandi. In ognuno nella concessionaria dove l’ho acquistata (Udine) ho chiesto più volte del. Nella zona di montagna dove vivo, tra animali in carreggiata e ghiaccio, voglio essere sicuro. Il meccanico mi sottolinea sempre che l’auto comunque segnala in anticipo l’usura di un componente o la necessaria sostituzione. Ma, soprattutto, che sono componenti difficili da cambiare, se non per. Quindi tutto la mia stima al lettore che ha optato per altro, data la ‘presa in giro’ (voluta o meno) fatta dalla concessionaria dove voleva acquistare la Dolphin