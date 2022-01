T7X di Bobcat: pala cingolata tutta elettrica (non solo il motore)

Con T7X di Doosan Bobcat la decarbonizzazione dei mezzi di lavoro fa un passo avanti: elettrica la propulsione, elettrici gli strumenti di lavoro grazie all’eliminazione dei sistemi idraulici.

Buona notizia, ma non è meno significativa questa: la società di noleggio Sunbelt Rentals ( ben1.025 sedi) ha già ordinato un numero significativo di pale elettriche. Un bel po’ di macchine sono già vendute.

La presentazione è stata fatta al CES 2022 di Las Vegas. La location ideale per le macchine a maggiore contenuto tecnologico. Ed ecologico: “La T7X offre tutti i vantaggi dati dall’eliminazione di sistemi idraulici, componenti, emissioni e vibrazioni. Una macchina più pulita e silenziosa“. Parole di Scott Park, presidente e Ceo di Doosan Bobcat.

Una batteria da 62 kW, autonomia per una giornata di lavoro intermittente

Il cuore pulsante di T7X è una batteria agli ioni di litio da 62 KW fornita da Green Machine Equipment. Ogni ricarica assicura quattro ore di funzionamento continuo e un’intera giornata con l’uso intermittente. Un elemento importante per ridurre i consumi è il sistema intelligente di gestione dell’energia che rileva l’aumento dei carichi. In questo modo interrompe automaticamente l’alimentazione quando non è necessaria. Si preserva così il consumo totale di energia e si estende il tempo di funzionamento.

L’innovazione rispetto ad altre macchine elettriche è la sostituzione del gruppo di lavoro idraulico con un sistema di azionamento elettrico composto da cilindri elettrici e motori di azionamento elettrici. Cosa significa? “Praticamente assenza di fluidi. Bobcat T7X è completamente elettrico utilizza solo un litro di liquido di raffreddamento ecologico rispetto ai 57 galloni di fluido (sono equivalenti a 215 litri, Ndr) nel suo modello equivalente diesel/idraulico“.

LEGGI ANCHE: Pala meccanica ed escavatore elettrici, arriva anche Volvo

Via il petrolio dalla macchina: “Un’impresa tecnologica per Bobcat e per l’intero settore“, ha affermato Joel Honeyman, vicepresidente dell’innovazione globale di Doosan Bobcat.

Il gigante Sunbelt Rentals ha già noleggiato la pala elettrica T7X

Bene il prodotto, ma il mercato? Benissimo. Durante la conferenza stampa al CES Doosan Bobcat ha annunciato una partnership strategica con Sunbelt Rentals, sede nella Carolina del Sud, una società leader nel noleggio di attrezzature in Nord America. Ha 1.025 sedi. “Sunbelt Rentals si è impegnata in un investimento significativo in una vasta flotta di pale cingolate compatte Bobcat T7X ed escavatori compatti elettrici in Nord America, che saranno co-branded e resi disponibili nel 2022 e oltre“.

Una bella commessa e si è subito pronti ad affrontare il mercato. “Sunbelt Rentals sarà la prima società nazionale di noleggio di attrezzature ad adottare la tecnologia a batteria elettrica di Bobcat e a renderla disponibile ai clienti“.

LEGGI ANCHE: E-Power di John Deere: dal trattore all’escavatore elettrico

Altri benefici sono quelli economici: “Se si considera la riduzione dei costi di manutenzione annuale e l’eliminazione di diesel, olio motore, fluido di scarico diesel e parti idrauliche“.

T7X è dotata di una piattaforma digitale che fornisce dati integrali sulle prestazioni della macchina. Inclusa la velocità di trasmissione variabile alla coppia massima e altre caratteristiche. Un sistema frutto della collaborazione con Moog Inc., sviluppatore di componenti e sistemi di controllo del movimento dall’aerospaziale e la difesa all’edilizia.

IL VIDEO

Elettrici anche gli accessori

Su T7X, Bobcat introdurrà anche accessori completamente elettrici. I primi ad essere sviluppati includono una coclea (macchina idraulica per sollevare acqua, Ndr) elettrica per scavare buche, una scopa angolare per spazzare e una pinza per afferrare e trattenere i materiali. Non sono dettagli, per alcuni lavori la macchina sta ferma e lavorano i suoi accessori. Il format ha entusiasmato gli addetti ai lavori e il Bobcat T7X è stato premiato con due CES Innovation Awards 2022 nelle categorie Vehicle Intelligence & Transportation e Smart Cities.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it