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il21 Aprile 2026
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T03 che non arriva: “Sono mesi che aspetto…”

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T03 che non arriva: un lettore siciliano aspettava la sua Leapmotor per fine dicembre/inizio anno e invece…Che fare? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

T03 che non arriva T03 che non arriva: “Dovevano darmela a inizio anno e invece…”

“Leggo con molto interesse i vostri articoli, ma oggi ho deciso di scrivere. Premetto che sono uno dei fortunati che ha usufruito dell’incentivo per l’acquisto dell’auto elettrica 2025. Sono fermamente convinto della mia decisione e di percorrere l’iter per la transizione alla mobilità elettrica. Ho un impianto fotovoltaico e guido già uno scooter elettrico, soddisfazione impagabile. L’idea di non inquinare mi esalta, ma risparmiare certo non lo disdegno. Il bonus quindi mi ha dato l’ulteriore input per comprare un’auto elettrica a mia moglie. Acquisisco il bonus ed il 23 ottobre mi reco alla concessionaria Stellantis di Palermo. Dopo un’estenuante attesa, firmo il contratto per l’acquisto della famosa Leapmotor T03 di colore grigio canapa. Consegna stimata fine dicembre 2025/inizi 2026. E qui comincia il calvario. A gennaio 2026 mi dicono che l’auto è super-richiesta e gli ordini sono in ritardo. Prevedono quindi che l’iter si realizzi a febbraio 2026. Tra le auto di febbraio, un centinaio circa, la mia auto non c’è. Ma vengo rassicurato, sicuramente sarebbe stata tra quelle in arrivo nella prima decade di marzo.

“A marzo mi dicono che è arrivata e faccio il saldo”

A marzo mi dicono che a Gioia Tauro sono arrivate tutte le T03 ordinate dalla concessionaria (circa 600). E quindi avrebbero evaso tutti gli ordini a stretto giro e tra le prime consegne ci sarebbe stata appunto, la mia. Aggiungono che l’auto in questione, appena messa a deposito nella località in provincia di Palermo, avrebbe dato il via alle pratiche di immatricolazione. In effetti domenica 15 marzo 2026 ricevo la mail dal venditore che mi invita a definire il pagamento della vettura per consentirne l’immatricolazione. Il 17 marzo il bonifico a favore di Stellantis è definito. Il 23 marzo vengo contattato per confermare i dati personali e ricevo copia del libretto con relativa targa associata al telaio. Il giorno dopo persino il documento di registrazione al PRA. Mi scrivono sempre via mail che nei giorni a seguire sarei stato contattato per la consegna. Ebbene, nessuno mi ha contattato.  Chiedo informazioni e mi rispondono che probabilmente avrebbero evaso prima di Pasqua, al massimo, subito dopo Pasqua, avrei avuto la mia auto. Il 7 aprile, quindi dopo Pasquetta, mi reco in concessionaria e scopro che la mia auto è ‘viaggiante’, ma che non sanno dove di fatto sia! Cosa significa ‘viaggiante’?!? Che non c’è e non sanno dove sia!”.

T03 che non arriva T03 che non arriva: “Devo andare per vie legali?”

Scrivo mail, provo a telefonare, ma ad oggi…niente! Ora…Non comprendo bene la situazione e chiedo quindi il vostro parere…I soldi dal mio conto li hanno avuti, i soldi dell’ecoincentivo a quanto pare li hanno incassati. L’auto di fatto è immatricolata e targata. Ma io e mia moglie, nonostante ne siamo proprietari dal 17 marzo perchè pagata e dal 23 marzo perchè immatricolata, non possiamo prenderne possesso? La risposta della concessionaria è che hanno gestito male gli ordini, ma stanno rimediando. Ma questo ‘stanno’ non si sa a quando corrisponderà! A me sembra follia!  Credo di poter asserire che sono in tanti ad essere nelle mie stesse condizioni e di certo non mi consola. Anche perchè in effetti abbiamo le mani legate, però mi sovviene ahimè un cattivo pensiero. Possibile che come al solito..nel Paese Italia..i soldi prima di tutto e poi….e poi il cliente/cittadino si arrangia? Non ho parole…ma vi terrò informati su questa beffa tutta italiana. P.s. sto valutando di rivolgermi ad un Legale per la messa in mora ma ammetto di essere titubante. Salvatore Farzone da Palermo

Risposta. Contatteremo noi stessi Stellantis Italia per capire dov’è finita l’auto di Salvatore. La T03 è l’auto del momento in Italia. Con gli incentivi, ha avuto richieste ben al di sopra delle aspettative (10.749 imattricolazioni nei primi 3 mesi del 2026) E, come spesso avviene in questi casi, qualcosa non va per il verso giusto e le consegne slittano oltre i tempi pianficati agli stessi concessionari.  La frustrazione di Salvatore è comprensibile, ma noi sconsigliamo di percorrere le vie legali. C’è una casella di posta a cui scrivere: 80053270000@leapmotor-international.com  per comunicare direttamente al costruttore la propria protesta. E bisogna pressare il concessionario affinché a sua volta si faccia sentire con Stellantis per accelerare i tempi. Concessionario che, peraltro, i soldi dell’incentivo dallo Stato non li ha ancora avuti, come abbiamo segnalato in questo articolo.

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