T03 che non arriva: “Sono mesi che aspetto…”

T03 che non arriva: “Dovevano darmela a inizio anno e invece…”
“A marzo mi dicono che è arrivata e faccio il saldo”
T03 che non arriva: “Devo andare per vie legali?”
Risposta. Contatteremo noi stessi Stellantis Italia per capire dov’è finita l’auto di Salvatore. La T03 è l’auto del momento in Italia. Con gli incentivi, ha avuto richieste ben al di sopra delle aspettative (10.749 imattricolazioni nei primi 3 mesi del 2026) E, come spesso avviene in questi casi, qualcosa non va per il verso giusto e le consegne slittano oltre i tempi pianficati agli stessi concessionari. La frustrazione di Salvatore è comprensibile, ma noi sconsigliamo di percorrere le vie legali. C’è una casella di posta a cui scrivere: 80053270000@leapmotor-international.com per comunicare direttamente al costruttore la propria protesta. E bisogna pressare il concessionario affinché a sua volta si faccia sentire con Stellantis per accelerare i tempi. Concessionario che, peraltro, i soldi dell’incentivo dallo Stato non li ha ancora avuti, come abbiamo segnalato in questo articolo.
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