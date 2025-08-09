T03 alla prova autostrada: Giacomo Brogi, un lettore, li ha fatti con la piccola Leapmotor, che in luglio è stata l’auto elettrica più venduta in Italia. E qui ci racconta com’è andata la sua ‘Lippina’ come chiama la citycar cinese. Anche in confronto alla Dacia Spring.

T03 alla prova autostrada: 500 km dalla Toscana a Dobbiaco

“L ‘autostrada del Brennero è il Paradiso anche per le citycar, quanto a punti di ricarica e costi: 0,43€/ kWh a consumo sulle hpc. Partenza da Ponsacco martedì 5 agosto alle 7:30, per raggiungere la mia famiglia a Dobbiaco, ma con subito venti minuti di fila prima di imboccare la FiPiLi. Poi traffico intenso, 90 km/h sulla FiPiLi e 106 kmh col Cruise control sull’autostrada fino all’area di servizio della Paganella, dove ho fatto la seconda e ultima ricarica. Sono arrivato all’area di servizio Campogalliano Est dopo 190 km senza l’uso del climatizzatore col 43% di energia solare per potare la batteria al 99%, con un consumo di 11,3 kWh/100 km. Sull’autostrada in pianura il cruise control è perfetto, fa tutto da sé, basta tenere lo sterzo, peccato che non recuperi energia quando si rallenta, per cui non lo uso nelle discese. Caricato con carta di credito come alla pompa dei carburanti fossili, tot 9,14€. In pianura padana con 32°C ho dovuto accendere la climatizzazione.

Dove ho rifornito, quanto ho consumato

Nell’area di servizio Nogaredo Est , la Rifid non funzionava, ma tanto avevo ancora 140 km, per cui ho ripreso l’autostrada per fare altri circa 50 km e raggiungere Paganella Est, senza nemmeno provare con le App. Ho fatto la seconda ricarica dopo 180 km nell’area di servizio, un’oretta per mangiare e portare la batteria dal 34% al 100%. Qui il Pos era addirittura digitale! C’è un QC con cui si può visionare la ricarica dal telefono. Dall’ultima ricarica a Campogalliano, 13,8 kWh/100 km in salita e col climatizzatore, tot 10,58€. Sono arrivato a Dobbiaco alle 16:05 , con 138 km di autonomia e 44% di batteria, dall’ultima ricarica 14,6 kWh/100. Con la salita, il climatizzatore e un’andatura sui 120 km/h, che possono arrivare tranquillamente a 140 kmh in perfetta stabilità, con lo sterzo un po’ impreciso. il consumo è schizzato a 15,3 kWh/100 km, ma nei 60 km di Pusteria a 60 kmh è sceso appunto a 14,6 kWh/100 km.

Alla Paganella sfilata di macchinoni elettrici, anche col gancio traino

Il tempo utilizzato solo per ricaricare è stato una mezz’ora all’area di servizio di Campogalliano, e un quarto d’ora perso a quella di Nogaredo. La sosta di un’oretta alla Paganella è stata soprattutto per il pranzo e l’attesa di 5′ per raggiungere il 100% . Qui c’era una bella sfilata di macchinoni elettrici, anche italici, che occupavano quasi tutti gli stalli. Poi sull’autostrada tantissime Tesla di ogni tipo e molte con targhe straniere di mezza Europa, persino col gancio di traino. C’erano tantissimi Tir e, a differenza di quello che dicono i nowatt, nessuna Tesla stava nella loro scia, anzi 😃! Alla DC la lippina accetta max 50kW e alle due colonnine caricava dai 43 ai 49 kW. I primi anni coi bimbi piccoli andavamo col Mercedes 190E 2.0 a GPL, poi sempre in treno con la Freccia e due treni regionali. Quest’anno da Bolzano ci sono i bus sostitutivi a causa dei lavori al tunnel del Brennero, per cui abbiamo scelto di usare l’auto.

T03 alla prova autostrada: serve più tempo, ma si può fare