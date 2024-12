T-Carica sbarca a Milano con la colonnina numero 100

Con l’installazione della prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici a Milano, in via Desenzano 2 fra le fermate metro Gambara e Bande Nere, la nuova rete indipendente T-Carica tocca quota 100 stazioni. Nel capoluogo lombardo ha contrattualizzato complessivamente 24 stazioni di ricarica.

I prezzi e l’ingresso sulla piattaforma BeaglePlug

La neonata rete ha da poco rivisto il design del nuovo logo e rinnovato il proprio sito web. T-Carica è visibile su tutte le principali app italiane ed estere, in particolare ha un accordo diretto con Electriease-BeaglePlug dove ha anche le tariffe più competitive: Ricarica in AC 0,55€/kWh; ricarica DC Fast 0,65€/kWh; ricarica in DC Ultrafast 0,70€/kWh. La colonnina di via Desenzano è in corrente alternata (AC) con 2 prese, ciascuna da 22kW. Complessivamente su Milano la prima pipeline di 24 colonnine ha questo mix: 14 AC; 6 DC Fast; 4 DC UltraFast.

La società, nata in Veneto la scorsa primavera, è già presente anche in Piemonte, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna con punti di ricarica sia a corrente continua sia alternata e in partnership con piattaforme commerciali, supermercati (GDO) e amministrazioni pubbliche.

Grazie all’ esperienza della controllante Innovo Group nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile, T-Carica cura, come system integrator, la progettazione, l’installazione e l’operatività delle stazioni di ricarica. Tutte rifornite con energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

L’espansione su scala nazionale dell’infrastruttura giunge a soli nove mesi dal debutto di T-Carica sul mercato con l’installazione delle prime stazioni presso i punti vendita Expert del Veneto, grazie alla collaborazione avviata con DG Group.

Il fondatore Rodolfo Bigolin: “Saremo nei luoghi della vostra quotidianità”

«Con T-Carica vogliamo costruire una rete di infrastrutture che sia presente in tutti i

momenti di quotidianità delle persone che scelgono la mobilità elettrica. Posizionandoci in località strategiche e appoggiandoci a spazi pubblici e privati, siamo in grado di presidiare il territorio capillarmente e creare valore per le comunità locali» ha affermato Rodolfo Bigolin fondatore di T-Carica e CEO di Innovo Group Holding.

Il servizio di T-Carica, si legge in un comunicato, «punta a distinguersi per semplicità di utilizzo, affidabilità, hardware di ultima generazione e una personalizzazione della soluzione in base alla localizzazione e alle caratteristiche del sito di installazione».

