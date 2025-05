SWTCH Energy, ecco le colonnine anti furti di rame e vandalismi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Contro l’aumento esponenziale di vandalismi e furti di rame alle colonnine – e non solo in Italia – SWTCH Energy è già corsa ai ripari presentando un caricatore antifurto e antivandalismi. SWTCH Energy è un fornitore di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici con sede a Toronto, in Canada.

Il rame ha un prezzo piuttosto elevato nei centri di riciclaggio e i ladri usano le cesoie per rimuovere i cavi. Vaielettrico ne ha parlato più volte (qui e qui) sottolineando anche il danno subito per i gestori del sito. Una stazione di ricarica rapida in DC può costare decine di migliaia di euro e per ripararla non basta sostituire il cavo: potrebbe essere necessario sostituire, ispezionare e rimettere in funzione la stazione di ricarica prima di poterla rimettere in funzione. E anche il tempo di inattività ha un costo.

Proteggerle da furti, manomissioni e vandalismi, quindi, sta diventando per lo ro una priorità. Le soluzioni di sicurezza proposte da SWTCH combinano la sorveglianza intelligente, monitoraggio in tempo reale e deterrenti hardware.

«La nostra nuova soluzione antifurto e antivandalismo –dice Carter Li, CEO di SWTCH Energy – funziona come una guardia di sicurezza virtuale, offrendo ai gestori immobiliari strumenti flessibili e proattivi che proteggono l’infrastruttura, riducono al minimo i tempi di inattività e rafforzano la fiducia degli automobilisti nella transizione ai veicoli elettrici».

Il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avviene attraverso telecamere e unità di illuminazione compatte attivate da sensori di movimento. L’angolo di sorveglianza è di di 180 gradi.

Rilevata la presenza di un potenziale pericolo, le telecamere segnalano che la sorveglianza è iniziata, fornendo un deterrente immediato. Gli algoritmi distinguono tra le attività di ricarica di routine e le potenziali minacce alla sicurezza. Una volta stabilito che non si tratta di un falso allarme, il sistema comunica avvisi, tramite altoparlanti, e informa i team di gestione e le autorità di polizia locali.

I sensori rilevano immediatamente anche i tentativi di taglio del cavo, comunque protetto da una robusta guaina protettiva che resiste fisicamente agli utensili da taglio.

LEGGI anche “Ricariche Atlante nel Mercato Alimentare di Milano” e guarda il VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –