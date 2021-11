Svolta negli Usa: 7,5 miliardi di dollari per 500 mila colonnine

E ora Biden vuole il maxi bonus per le auto elettriche

Oltre ai 7,5 miliardi per le infrastrutture di ricarica pubblica, il conto include: circa 110 miliardi di dollari in nuovi investimenti per strade e ponti;per gli aggiornamenti della; 66 miliardi di dollari per Amtrak e altre ferrovie; 39 miliardi di dollari per il trasporto pubblico; 5 miliardi di dollari per nuovi scuolabus (metà dei quali però spendibili in autobus diesel o metano); 17 miliardi di dollari per le infrastrutture portuali; e 25 miliardi di dollari per riparazioni aeroportuali e misure per ridurre la congestione e le emissioni. Gli ultimi due elementi includeranno finanziamenti per l’elettrificazione dei trasporti (attrezzature aeroportuali a terra, veicoli per il carico dei porti).

Il prossimo progetto di legge dei Democratici, il Build Back Better Act da 1,75 trilioni di dollari, conterrà stimoli per la produzione di energia rinnovabile e l’efficientamento degli edifici. Include anche diverse misure relative alla mobilità elettrica. Una di queste è un riavvio del credito d’imposta federale sui veicoli elettrici. L’agevolazione avrebbe durata decennale e comporterebbe un beneficio fino a 12.500 dollari per ogni vettura elettrica. Secondo la formulazione iniziale, però, il bonus sarebbe riservato alle vetture prodotte in aziende sindacalizzate. Qusesto taglierebbe fuori i produttori stranieri.

La battaglia su questo prossimo disegno di legge potrebbe concludersi in dicembre. Ma per ora i Democratici stanno godendosi la prima vittoria. «Tra generazioni, le persone guarderanno indietro e sapranno che questo è il momento in cui l’America ha vinto la competizione economica per il 21° secolo», ha affermato il presidente Biden.