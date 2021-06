Svolta in Maserati: dopo la Grecale, anche la MC20 elettrica

Prima la Maserati Grecale, a settembre; poi, nel 2023, sarà la volta della nuova MC20 elettrica. È ufficialmente partita l’offensiva dell’azienda del Tridente nel mondo della mobilità sostenibile (leggi). Un connubio, quello tra supercar e il concetto di rispetto ambientale e di abbassamento delle emissioni inquinanti, che sembra quasi stridere e che, invece, troverà nella fabbrica modenese una delle interpreti principali.

Maserati MC20, la supercar sarà anche BEV

Perché la notizia è che la nuova Maserati MC20, presentata in questi giorni con tanto di test drive all’Autodromo di Modena, darà alla luce nel 2023 anche la sua versione BEV. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Massimo Capaldi, responsible product planning di MC20: «L’elettrico sarà il nostro naturale sviluppo – afferma – l’obiettivo però sarà chiaro. Ripartire da Maserati, tenendo conto del suo heritage e quello che quest’azienda rappresenta nella storia dell’automotive».

Dalla MC20 alla MC20, il trionfo del made in Italy

La Maserati MC20 elettrica prenderà spunto ovviamente dalla stradale con combustione tradizionale, appena presentata alla stampa (sopra il video). Una vettura fatta a Modena e prodotta a Modena: «Con tutta la parte ingegneristica di Maserati che si è impegnata, per dare spinta ad un nuovo inizio, che possa portare il brand, su base della MC20, a far nascere un’intera gamma di prodotti, dalla berlina fino al Suv». Ma da dove nasce l’idea della nuova MC20? «Dal voler creare la migliore vettura mai prodotta da Maserati – ricorda ancora Capaldi – quando sono partiti i lavori, a gennaio 2019, ci è stato chiesto di far nascere una vettura che fosse il capolavoro nella storia della Maserati, che potesse guidare il ritorno alle corse della stessa». E difatti la nuova MC20, per non lasciare nulla di intentato, si presenterà in tre versioni: la coupé, già in commercio; poi nel 2022 la cabrio e, nel 2023, finalmente la versione BEV».

La Maserati MC20 elettrica

E ovviamente ci sarà curiosità per cercare di capire come sarà la nuova Maserati MC20 100% elettrica: «La base sarà sempre la scocca in carbonio presenta già sulla coupé – precisa ancora Capaldi – ci sarà una rivoluzione anche nel motore, visto che ne saranno due posteriori e uno anteriori, che daranno una forza da quattro ruote motrici. E poi sarà molto caratterizzata nell’estetica, fortemente riconoscibile nello stile». Di certo ci sarà da superare l’impasse di non avere quella tipica sonorità che, ad orecchio attento, permette subito di riconoscere una Maserati: «Sarà una vera sfida per il nostro brand – l’ammissione ancora di Capaldi – ma state pur certi che il rumore ci sarà. Ci stiamo già lavorando. Sarà una sorpresa molto particolare. E poi la nostra sarà ovviamente un’elettrica sportiva, creata sì con materiali sostenibili ma che sarà comunque una top performance, con una piattaforma da 800 W che non costringerà ad alcun compromesso tra sostenibilità e guida sportiva».

Tanti chilometri ma anche la ricarica rapida

Ma c’è dell’altro nelle parole di Massimo Capaldi, responsible product planning di MC20: «La Maserati MC20 BEV sarà una vettura dalla grande autonomia in termini di chilometri percorribili ma che vivrà anche di una possibilità di ricaricare in modo estremamente rapido la sua batteria. E questo, lo ribadisco, non a discapito di performance, anzi. Sarà una vettura che potrà tranquillamente andare in pista e non avrà nulla di meno di una con combustione termica».

E somiglierà in molte cose all’attuale MC20: «L’interno riflette la funzionalità della macchina, sportiva ed essenziale. Vogliamo che le persone si concentrino sulla guida e per questo dentro la vettura è molto semplice, con uno schermo a dieci pollici leggermente inclinato lato guidatore, così che rimanga concentrato alla guida. E poi l’esterno, dove tutto è stato costruito per agevolare l’aerodinamica».

La Maserati MC20 è stata costruita da zero e ha visto impegnati, nella fabbrica di Modena, 50 ingegneri per il design, altrettanti per l’analisi virtuale e 100 per la calibratura. Senza dimenticare il motore, creato assieme alla vettura: dopo 20 anni Maserati ha deciso di creare un motore in casa. Ora è la volta dell’elettrico made in Modena.

