Findomestic: il 50% degli italiani comprerà ibride o Ev

La svolta “green” è dietro l’angolo. Il 50% degli italiani, infatti, pernsa di acquistare un’auto elettrica o ibrida entro i prossimi 2 o 3 anni. Lo dice Findomestic nel suo report di settembre (leggi anche). Dallo studio emerge anche che l’acquisto on line dell’auto è una prospettiva ancora lontana ma, se per il 73% degli italiani il concessionario è imprescindibile per l’intero processo d’acquisto, per il restante 27% è preferibile affidarsi al web.

Il Focus dell’Osservatorio Mensile Findomestic di settembre dedicato al mercato dell’auto e realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, evidenzia la nuova tendenza ambientalista degli italiani. Gli intervistati preferiscano soprattutto i motori ibridi (37%) rispetto a quelli completamente elettrici (13%) e a quelli alimentati a GPL (13%). Il motore diesel raccoglie il 17% delle preferenze e, nonostante il clima avverso, piace di più delle alimentazioni a benzina verso le quali, invece, si orienta il 15% del campione.

Passione e comfort contano meno

“Gli incentivi stanno certamente dando una spinta al mercato – ha commentato Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – ma il nostro Osservatorio fotografa anche una sincera e rinnovata attenzione verso le tematiche green tanto che l’impatto ambientale è oggi uno degli elementi che conta di più nella scelta d’acquisto della prossima auto, al pari di prestazioni, piacere di guida e comfort”.

Oltre il “green”, prezzo e sicurezza

Tralasciando il prezzo, le dotazioni di sicurezza – rileva l’Osservatorio Findomestic – risultano il driver che maggiormente incide nella scelta d’acquisto: a prestarci attenzione è oltre un intervistato su due (55%). Al secondo posto, in ascesa, l’“impatto ambientale” che con il 45% di preferenze risulta avere la stessa importanza di parametri consolidati nella scelta d’acquisto come “prestazioni e piacere nella guida” e “comfort”. L’attenzione alla tecnologia è minore (38% delle risposte) mentre la marca dell’auto non è poi così importante: fa la differenza solo nel 27% dei casi.

Auto ibride, queste sconosciute

Quasi la metà degli intervistati (46%) ha intenzione di cambiare auto ma non tutti nel breve termine: il 27% pensa di acquistarne una entro un anno, il 19% invece entro 2 o 3 anni. L’’82% dichiara di essere informato sui nuovi modelli. Gli appassionati veri e propri sono il 22%, il restante 60% si informa saltuariamente. Ma la maggior parte dei consumatori non sembra avere le idee chiare sulle nuove e più gradite motorizzazioni ibride: solo il 20% afferma di conoscere la differenza tra le mild, full, e plug-in, il 43% ne ha un’idea vaga e il 37% ha confessato candidamente di non capirci nulla.

