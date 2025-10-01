





In Svizzera vorrebbero introdurre una tassa sull’auto elettrica per finanziare l’infrastruttura viaria. La proposta è ben articolata e prevede due varianti: pagamento su chilometraggio (5,40 franchi, ovvero 5,78 euro ogni 100 chilometri) o sulla ricarica (22,8 centesimi per chilowattora). Per fortuna, se la norma venisse approvata attraverso un referendum, c’è tempo fino al 2030 per l’applicazione. In un continente come quello europeo dove non mancano incentivi – anche in Italia con l’esenzione del bollo, ingresso Ztl e parcheggi gratuiti in molti casi – si tratta di un passo indietro impressionante nella politica di decarbonizzazione.

La tassa per finanziare le infrastrutture di trasporto oggi viene pagata da auto diesel e benzina

Il Consiglio federale vuole introdurre la tassa per garantire il contributo di tutti gli automobilisti al finanziamento delle infrastrutture di trasporto. Così si legge in una nota stampa: «Le infrastrutture stradali a livello federale sono interamente finanziate dagli utenti. La principale fonte di entrate è costituita dalle imposte sugli oli minerali, che alimentano il fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) e il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Attualmente per i veicoli elettrici non è previsto alcun tipo di contributo analogo».

Una questione di equità? Soprattutto la conseguenza della crescente elettrificazione che «determina un calo delle entrate provenienti dalle accise sui carburanti, che occorre compensare attraverso una tassazione equivalente delle vetture a trazione elettrica». L’obiettivo è di cassa: mantenere lo stesso gettito incassato finora. Ma si cita anche il principio: «Le infrastrutture stradali sono finanziate da chi le utilizza».

Tassa sul chilometraggio o sulla la ricarica?

La proposta deve passare per una consultazione, già aperta, che si chiuderà il 9 gennaio 2026. Si tratta di una procedura legislativa preliminare dove i Cantoni, i partiti politici e tutte le associazioni interessate vengono invitate a esprimere la loro opinione. Una partecipazione attiva sui progetti federali. In questo caso si deve modificare la Costituzione e, quindi, si devono esprimere i cittadini attraverso un referendum.

La variante chilometraggio: la tassa è commisurata ai chilometri percorsi in Svizzera e determinata in funzione del tipo di mezzo e del suo peso complessivo: più il veicolo è pesante, maggiore sarà l’importo. Per un’auto ammonta mediamente a 5,4 cent./km. Segue la variante ricarica: viene riscossa un’imposta sull’energia utilizzata in Svizzera per ricaricare, tassando la quantità erogata alla colonnina sia pubblica che privata. La tariffa ammonta a 22,8 cent./kWh, a prescindere dal tipo di veicolo.

Eppure una tassa c’è già (e la crescita elettrica rallenta)

Secondo la Radio Televisione Svizzera nel 2024 la flotta delle auto svizzere era composta da 300.000 auto plug-in e oltre 210.000 elettriche. «Nel 2024, il mercato svizzero delle auto elettriche ha subito una battuta d’arresto, con una flessione delle nuove immatricolazioni rispetto al 2023, in parte dovuta all’introduzione di una tassa del 4% sull’importazione dei veicoli elettrici da gennaio 2024».

Insomma per decarbonizzare il traffico servono ancora sostegni visti i differenziali di prezzo con le auto termiche. Ci sarà da capire se la notizia della tassa che sarà introdotta nel 2030 frenerà ancora le vendite di auto a batteria. Il Consiglio Federale però prevede un futuro sempre più elettrico: «Secondo le stime, nel 2030 sarà alimentato a batteria il 30 per cento circa delle automobili e nel 2040 il 70 per cento (inclusi i veicoli ibridi plug-in)». Per questo serve la tassa. Interessante il grafico qui sotto con l’evoluzione delle forme di propulsione dove la curva di crescita è costante.