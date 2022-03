Svelato il Pulmino Volkswagen, ora ID.Buzz

Svelato il Pulmino Volkswagen, che ora si chiama ID.Buzz, adottando la sigla della famiglia elettrica VW. Ora se ne sa tutto, tranne un “dettaglio”: i prezzi.

Svelato il Pulmino Volkswagen: lungo 4,71, batteria da 77 kWh

“Icona” è la parola che è ricorsa più spesso nella presentazione on-line dell’ID.Buzz, con un testimonial d’eccezione come l’attore Ewan Mc Gregor. La Volkswagen ha messo in questo veicolo tutto il meglio di quel che ha sviluppato in questi primi (complicati) anni di conversione all’elettrico. Dalla ricarica plug&charge (senza tessera né card) e bi-direzionale vehicle-to-home, alla guida autonoma di livello 4, a un solo gradino dal top. Per non parlare della sostenibilità, dentro e fuori: è la prima gamma di van e furgoni a essere prodotta e consegnata ai clienti con un bilancio di CO2 neutro. Con un ampio utilizzo di materiali riciclati e, ovviamente, nessun uso di pelli di origine animale. L’ID.Buzz, lungo 4,71 metri, verrà proposto in due versioni, passeggeri (Van) e Cargo. Al lancio sarà dotato di una batteria da 77 kWh di capacità netta. Il motore elettrico, sull’asse posteriore, sviluppa 150 kW di potenza, con velocità massima limitata a 145 km/h.

Ricarica fino a 170 kW, ecco posti e spazio interno

Quanto alla potenza di ricarica, si va dagli 11 kW in AC fino ai 170 kW delle colonnine pubbliche in corrente continua DC. In questo secondo caso servono 30 minuti per riportare la batteria dal 5 all’80%. Non sono ancora stati comunicati i dati sull’autonomia, ma ci si dovrebbe collocare attorno ai 450 km. Anche perché l’ID.Buzz ha un ottimo coefficiente aerodinamico per un veicolo di questo tipo: 0,285 per la versione Van e di 0,29 per la Cargo. Quanto allo spazio interno, la Van ospita 5 persone con bagagli (capacità 1.121 litri). Si può salire a 2.205 litri ribaltando i sedili dietro. In un secondo momento seguiranno configurazione a 6 o 7 posti, oltre a una variante a passo lungo. Nella versione Cargo sono invece sono 3 i posti a sedere anteriori, con una paratia fissa fra l’abitacolo e il vano di carico da 3,9 m3, in grado di alloggiare due europallet. Il peso totale consentito di Buzz Cargo di 30 quintali, con carico utile massimo di 650 kg.

I PREZZI. Come si diceva non sono ancora stati annunciati, lo saranno entro due mesi, quando saranno aperte le prenotazioni (consegne dall’autunno). La testata tedesca Auto, Motor und Sport, sempre bene informata su quel che si muove in casa VW, ipotizza un prezzo base in Germania di 53.900 euro per il van, mentre la versione Cargo dovrebbe partire da 38.900 euro. Prezzi comunque da arrotondare in Italia, causa un maggior carico fiscale.