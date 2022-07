Svelato il drone Volkswagen da 4 passeggeri. Si chiama V.MO, ma essendo stato presentato in Cina è stato soprannominato “Flying Tiger”, tigre volante.

Svelato il drone Volkswagen, per 4 passeggeri

Per ora è un prototipo, che anticipa un modello di serie che potrà trasportare fino a quattro persone con bagagli per oltre 200 km. Non è un caso che la presentazione sia avvenuta in Cina: le megalopoli del gigante asiatico sono un mercato fondamentale per questi velivoli a decollo e atterraggio verticale. E la Volkswagen, come Hyundai e Mercedes (qui) , non vuole perdere questo mercato, definito Urban Air Mobility. Per questo è stata creata una nuova divisione (eVTOL) con l’obbiettivo di completare i voli di prova entro l’estate del 2023. In parte elicottero e in parte drone, il V.MO ha una “configurazione X-wing” e otto rotori per il sollevamento e due rotori aggiuntivi per la trasmissione in avanti. Si sa che è lungo 11,2 metri, con una campata di 10,6, ma di più VW non dice, né sulla capacità delle batterie né sulle caratteristiche del motore.

Anche Porsche lavora sull’auto volante, con Boeing

Stephan Wöllenstein, n.1 di Volkswagen Group China, spiega: “Vogliamo portare questo prototipo alla produzione in serie a lungo termine. E, proprio come una ‘Tigre volante’, assumere un ruolo pionieristico in questo nuovo e dinamico mercato della mobilità“. Le autorità cinesi hanno molto gradito il fatto che nel progetto siano stati coinvolti importanti partner tecnologici locali. Come Hunan Sunward, società specializzata nello sviluppo e vendita di velivoli dell’aviazione generale, leader di mercato nel settore degli aerei sportivi leggeri. Il V.MO non è comunque l’unico progetto di drone per passeggeri allo studio nel gruppo Volkswagen. La Porsche ci sta lavorando da tempo insieme a Boeing, ritenendo che questo mercato esploderà a partire dal 2025. L’Audi, invece, ha interrotto il suo progetto di “auto volante” avviato nel 2019 con Airbus.