Svelata la Livewire Alpinista. Caratteristiche e scheda tecnica

Livewire ha presentato il terzo modello su base S2: si chiama Alpinista. Ha ruote da 17″ e impostazione sportiveggiante. Prezzo: da 19.307 €.

Lo spin-off elettrico di Harley-Davidson ha lanciato sul mercato il suo terzo modello su base S2, la piattaforma che muove anche le sorelle Del Mar e Mulholland. Modelli con carattere e impostazione molto connotati in stile Harley, che rispettivamente una Trarre e una Cruiser. L’Alpinista invece è stata presentata come una Sport Standard. In realtà è molto simile alla Del Mar, sia nelle forme che nella sostanza. Esteticamente infatti la principali differenze sono cromatiche con l’Alpinista che rinuncia ai carter grigi nella parte inferiore e preferisce un look all black. Il posteriore dei due modelli è praticamente identico mentre il faro ovale cambia completamente lo sguardo dell’anteriore.

Come è fatta la Livewire S2 Alpinista

Nella sostanza invece ci sono alcune piccole differenze. L’inclinazione del canotto di sterzo aumenta di mezzo grado (24,5°) e il manubrio è più generoso di 6 centimetri e soprattutto è più basso. Questo cambia l’impostazione di guida e carica più sull’anteriore il peso. La differenza più macroscopica è però nelle ruote che nella Del Mar sono da 19″ mentre nella Alpinista sono da 17″. Questo si traduce in tanta agilità in più.

Lato powertrain, non cambia nulla. Il motore da 84 CV (63 KW) eroga una coppia di 263 Nm e spinge la S2 da 0 a 100 km/h in 3 secondi. La batteria da 10,5 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di circa 140 km e può passare da 20 all’80% di ricarica in meno di 80 minuti.

La Livewire S2 Alpinista sarà disponibile ad un prezzo che parte da 19.300 euro.

