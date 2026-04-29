Svelata la ID.Polo: a 25 mila euro il prezzo è giusto?













Svelata la ID.Polo, la nuova elettrica Volkswagen. E subito la domanda è: il prezzo d’attacco (poco più di 25 mila euro) è giusto?

Svelata la ID.Polo: è la versione meno cara, con autonomia 329 km

Che cosa ti dà la Volkswagen con qualcosa più di 25 mila euro? Ti dà la versione-base della ID.Polo, con un motore da 85 kW (116 CV) di potenza e una batteria da 37 kWh (netti), con 329 km di autonomia. Ricarica dal 10 all’80% in 23 minuti, con picchi a 90 kW. Il primo paragone che ti viene da fare è con la Renault 5, che appartiene allo stesso segmento (B). E che è più piccola della ID.Polo, essendo lunga 392 cm contro i 4,05 della concorrente tedesca. E che, nella versione d’attacco Five costa poco meno, 24.900 euro, ma ha un’autonomia minore, fermandosi a 310 km, con 40 kWh di batteria. Poi, certo, dipende anche dai gusti e dalle dotazione delle due vetture, ma diciamo che la ID.Polo è sicuramente competitiva con la concorrenza europea. Un po’ meno con quella cinese, ma questo è un altro discorso…Oltre a quella d’attacco, denominata Trend, la nuova VW è disponibile con la stessa batteria da 37 kWh in un’ltra versione con un motore più potente (99 kW-135 CV).

La top di gamma arriva a 455 km e costa circa 35 mila euro

La top di gamma, Style, ha invece una batteria da 52 kWh per 455 km di autonomia, con un propulsore piuttosto tonico, da 155 kW (211 CV). Ricarica dal 10 all’80% in circa 24 minuti nelle stazioni DC (105 kW di picco). Di questa versione (l’unica prenotabile subito, al lancio) si sa solo il prezzo per la Germania, 33.795 euro. In Italia si dovrà tener conto dell’aggravio IVA (da noi 22%, contro il 19% tedesco) e dovremmo quindi essere vicini ai 36 mila euro. L’interno è piuttosto sorprendente. Il Digital Cockpit con una diagonale di 26,0 cm (10 pollici) è disposto sull’asse visivo. Il display touch del sistema di infotainment (con diagonale di 32,77 cm/13 pollici) si trova centralmente nel cruscotto e ha l’aspetto di un tablet. Come tutte le VW elettriche di nuova generazione, la ID. Polo può alimentare dispositivi esterni (fino a 3,6 kW). Trasformando l’auto in una presa di corrente su strada, ad esempio per e-bike o attrezzature da esterno. La ricarica è possibile utilizzando una presa da 230 V all’interno.