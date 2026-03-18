Svalutazione più rapida per l’usato elettrico, secondo Carvago







Svalutazione più rapida per l’usato elettrico rispetto alle auto termiche di seconda mano. La conferma arriva dalla piattaforma online Carvago.

Svalutazione più rapida: il confronto tra ID.3 e Golf, 500e e…

L’analisi si basa su un campione di dati provenienti dagli annunci italiani, che rappresentano uno dei mercati più importanti in Europa. I risultati, secondo Carvago, sono inequivocabili: le auto a batteria perdono valore di mercato molto più velocemente rispetto ai veicoli tradizionali. Sebbene il costo iniziale per una nuova auto elettrica 3 anni fa fosse nella maggior parte dei casi superiore, nell’usato queste vetture diventano un’alternativa molto interessante. E spesso più economica per i nuovi acquirenti. Sotto esame l’andamento dei prezzi di 10 coppie di modelli acquistati a fine 2022, selezionati con diversi tipi di alimentazione. Le differenze più marcate nella perdita di valore sul mercato italiano si osservano tra le auto compatte e le city car più popolari. Ad esempio, la Volkswagen ID.3 elettrica ha perso in 3 anni quasi il 46% del valore, mentre la normale Golf a combustione registra un calo solo del 21%. La differenza sfiora così i 25 punti percentuali.

Quattrotuote Professional conferma il calo (anche delle plug-in)

La Fiat 500e, ha perso il 49% del prezzo originale, mentre la versione a combustione ha ceduto solo il 27,1%. Ma le elettriche registrano perdite significative anche tra i SUV compatti premium. La Mercedes-Benz EQA ha bruciato oltre il 52% del prezzo originario, a fronte del 30,2% della GLA. Una tendenza simile si riscontra in tutti i segmenti e i marchi. La Peugeot e-208 registra un calo del 50,1%, la Hyundai Kona Electric del 43,4%. In entrambi una perdita superiore di quasi 18 punti % rispetto alle versioni convenzionali. L’unica eccezione in questo confronto è la Porsche Taycan, che ha perso il 47,2% del valore, mentre l’equivalente a combustione, la Panamera, ha subito un calo del 48,5%. La svalutazione più rapida delle elettriche è confermata anche da Quattroruote Professional, con i le tendenze sintetizzate nel grafico qui sopra. Nell’usato tiene ancora il diesel, in caduta libera nel nuovo. E tengono molto bene le ibride. Mentre elettriche e plug-in hanno i valori residui più bassi.