











Svalutazione più rapida per le elettriche usate: un report tedesco conferma che il calo delle quotazioni è più rapido rispettoa benzina e diesel.

Svalutazione più rapida: 48,5% dopo tre anni

Il report ha preso in esame i prezzi delle vetture usate dopo tre anni. Il mercato di riferimento è la Germania, ma ormai i valori sono piuttosto allineati tra i vari Paesi. E vedono le EV quasi dimezzare il prezzo, 48,5% in meno, contro il 37,3% delle auto a gasolio e il 36% delle benzina. Le cause sono quelle che abbiamo descritto più volte: scarsa conoscenza del prodotto elettrico e timore di acquistare veicoli con batterie deteriorate. Con un ovvio rovescio della medaglia: chi fa verificare il reale stato della batteria e sa cosa compra spunta ottimi prezzi. Anche perché molti dei veicoli arrivati sul mercato dopo 2-3 anni spesso sono auto aziendali di ritorno dal leasing, con chilometraggi limitati. Tutto questo avviene mentre si restringe la forchetta nel prezzo medio del nuovo. Secondo il Center of Automotive Research (CAR), la differenza tra elettriche e auto a benzina è sceso 1.340 euro a inizio 2026, rispetto ai 7.300 euro del 2025.

Chi compra trova ottome occasioni: ecco perché

Per molti potenziali acquirenti dell’usato, la salute della batteria rimane la preoccupazione principale. Ma i dati sono rassicuranti. Uno studio della società di consulenza P3 con Aviloo, analizzando dati reali di oltre 7.000 auto elettriche, rileva uno stato medio di salute dopo 100.000 km di circa il 90%. Nel test a lungo termine dell’ADAC, una VW ID.3 ha mantenuto il 91% della batteria a 160.000 km in 4 anni. E ci sono anche vantaggi nell’acquistare un’elettrica usata, a partire dalle minori esigenze (e costi) di manutenzione. I tradizionali cambi d’olio scompaiono e le pastiglie dei freni durano più a lungo, grazie alla frenata rigenerativa. I controlli sono diversi: stato di salute delle batterie, filtri dell’aria dell’abitacolo, manutenzione del sistema di raffreddamento della batteria. Un mondo nuovo in cui chi si muove informato trova vantaggi cospicui.

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