Suzuki e-VanVan: un mito anni ’70 in chiave elettrica?







Suzuki vuole riportare in vita uno dei suoi modelli a due ruote più iconici, la VanVan, ma questa volta a zero emissioni. Il primo concept sarà di scena al Japan Mobility Show di Tokyo.

La nuova e-VanVan combina lo stile rilassato e divertente della scrambler originale con una tecnologia di propulsione completamente elettrica. Un omaggio alla nostalgia, ma con lo sguardo rivolto al futuro della mobilità urbana.

La casa di Hamamatsu ha scelto un palcoscenico importante come il Japan Mobility Show 2025 per mostrare la sua nuova visione di moto elettrica leggera. L’e-VanVan si basa sul piattaforma eAddress (eAccess), un sistema già presentato a inizio anno da Suzuki, pensato per alimentare i futuri modelli a due ruote a batteria.

Nonostante la modernità della tecnologia, il design resta fedele allo spirito originale: linee morbide, colori vivaci e quell’aria spensierata che aveva reso celebre la VanVan negli anni Settanta.

Design vintage, tecnologia moderna

Dotata di misure comunque contenute, la nuova e-VanVan rientra in quella categoria di moto pensate per l’uso urbano, cioè per chi cerca un mezzo agile e compatto.

Il manubrio largo, la sella piatta e comoda, i pneumatici generosi e il faro rotondo ne richiamano l’estetica “beach bike” tipica del modello storico, ma reinterpretata in chiave contemporanea.

Suzuki ha curato in modo particolare la parte estetica, con una combinazione di colori e grafiche accattivanti, capaci di trasmettere un senso di leggerezza e divertimento. È evidente l’intento di conquistare non solo gli appassionati di moto d’epoca, ma anche una nuova generazione di motociclisti urbani attenti all’ambiente.

Un concept per un futuro elettrico?

Per ora l’e-VanVan resta un concept, e Suzuki non ha comunicato piani di produzione o tempi di lancio. Tuttavia, la presentazione al Mobility Show giapponese non è casuale: il brand vuole prima sondare il mercato interno e capire l’interesse del pubblico verso un modello che unisce heritage e innovazione elettrica. Poi, se sono rose, fioriranno.

L’idea di riportare su strada uno dei simboli più iconici del marchio, ma in versione a zero emissioni, rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa da Suzuki nel mondo della mobilità elettrica su due ruote, finora più lenta rispetto ai concorrenti diretti.