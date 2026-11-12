SUV elettrici cinesi esagerati: sempre più grandi e pesanti

SUV elettrici cinesi esagerati: i nuovi modelli sono sempre più grandi e pesanti. Eppure conquistano una fetta crescente del mercato, tendenza che comincia a preoccupare le autorità di Pechino, per il deterioramento deli manti stradali. Tassa sul peso in arrivo?

Non è soltanto una questione di gusti. La diffusione dei SUV di grandi dimensioni in Cina è alimentata da una combinazione di fattori economici e commerciali. Pesa la voglia dei nuovi ricchi di mostrare il loro benessere. E i clienti cercano abitacoli spaziosi, adatti alle esigenze familiari. Mentre la concorrenza sui prezzi consente di acquistare modelli di taglia superiore con budget che, fino a pochi anni fa, bastavano per SUV più compatti.

Il risultato è un progressivo aumento delle dimensioni delle auto in vendita. Secondo i dati della China Passenger Car Association (CPCA), dei 129 nuovi modelli lanciati dall’inizio del 2026, il 56% misura tra 5 e 5,5 metri di lunghezza. Dimensioni che fino a qualche anno fa erano riservate soprattutto a grandi SUV di lusso e ammiraglie.

SUV elettrici cinesi esagerati: peso fino a 3 tonnellate, un problema

A crescere non sono soltanto lunghezza e larghezza. Anche la massa delle vetture è aumentata sensibilmente, soprattutto con la diffusione delle motorizzazioni elettrificate e delle batterie di grandi dimensioni.

I numeri CPCA fotografano bene il cambiamento: tra il 2012 e il 2024 il peso medio delle auto vendute in Cina è passato da 1.312 a 1.704 kg. Nei primi 4 mesi del 2026 la media dei veicoli elettrificati ha raggiunto addirittura 1.939,3 kg. Dato, quest’ultimo, particolarmente significativo, dal momento che in Cina le vetture dotate di ricarica alla spina rappresentano ormai oltre la metà delle vendite.

In questo campo non mancano modelli che superano le 2,5 tonnellate e, in alcuni casi, anche la soglia delle 3 tonnellate. Una crescita che pone interrogativi anche sul piano dell’efficienza energetica. A parità di tecnologia, infatti, una vettura più pesante richiede generalmente più energia per muoversi. soprattutto nei percorsi urbani e nelle continue accelerazioni e frenate.

A questo si aggiunge il consumo di materiali per la produzione, la maggiore sollecitazione di pneumatici e componenti. E, soprattutto, l’impatto sulle infrastrutture stradali a rischio deterionamento.

Le strade cinesi sotto pressione: il Nio ES9 è lungo 5,37

A richiamare l’attenzione sul problema è stato in particolare Nio, attraverso le parole del fondatore e amministratore delegato William Li, il quale ha evidenziato le preoccupazioni legate alla crescente diffusione di veicoli particolarmente ingombranti e pesanti. Una strategia non priva di conseguenze, nemmeno quando si parla di automobili elettriche.

Il tema, in realtà, riguarda da vicino anche la stessa Nio, che in gamma propone SUV di grandi dimensioni. Come il nuovo ES9, lungo 5,37 metri e con un peso dichiarato di 2.845 kg. Un veicolo imponente, anche se la batteria da 102 kWh contribuisce a contenerne la massa rispetto ad alcuni concorrenti diretti.

William Li si è “smarcato” citando il ruolo del proprio sistema swapping di sostituzione rapida delle batterie: la possibilità di utilizzare pacchi batteria condivisi tra diversi modelli limiterebbe, secondo Li, la corsa verso accumulatori sempre più grandi.

SUV elettrici cinesi asagerati: arriva la tassa sul peso?

Le autorità cinesi hanno già iniziato a intervenire. Dal primo gennaio sono entrati in vigore nuovi limiti relativi ai consumi energetici delle automobili, con requisiti che diventano più stringenti in funzione del peso medio dei veicoli e un’attenzione particolare per quelli che superano i 2.710 kg.

Le misure, tuttavia, potrebbero non bastare a invertire la tendenza. Ecco perchè tra le ipotesi allo studio del governo c’è anche l’introduzione di un sistema di tassazione direttamente collegato al peso delle automobili.

Non è ancora una misura definitiva, ma il semplice fatto che venga presa in considerazione segnala un cambio di prospettiva. Per anni la transizione elettrica è stata accompagnata anche da una corsa alle batterie più capienti, alle autonomie maggiori e a veicoli sempre più grandi. Ora emerge con maggiore evidenza la necessità di valutare anche gli effetti collaterali di questa evoluzione.

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