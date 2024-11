Sussidi ai fossili: dalle centrali a gas alle caldaie ci costano 80 miliardi all’anno

Oltre 78,7 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi. E’ quanto ha speso l’Italia nel 2023 in attività direttamente o indirettamente dirette a sostenere i combustibili fossili. Si tratta di una cifra pari al 3,8% del Pil nazionale. Complessivamente – negli ultimi 13 anni – i sussidi ai fossili hanno pesato sulla spesa pubblica per 383,4 miliardi.

Sono i numeri principali che si leggono nell’annuale edizione del report “Stop sussidi ambientalmente dannosi” di Legambiente, giunto alla dodicesima edizione. Perché si parla tanto di incentivi alle rinnovabili o alle altre tecnologie legate alla green economy non ancora mature, ma i fossili non sono da meno.

Come si legge nel documento, energia e trasporti sono i settori più interessati dai sussidi. I sussidi pubblici di Sace e Cdp che, solo nel 2023, hanno finanziato infrastrutture destinate ai combustibili fossili hanno raggiunto 6,4 miliardi di euro. Segue la voce trasporti: in particolare, le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, che pesano per 1,2 miliardi.

Legambiente segnala un caso emblematico: nella legge di Bilancio 2025 è stato inserito il rinnovo degli incentivi per le caldaie a gas, oramai espressamente messe sotto accusa dall’Unione europea. Così facendo il governo potrebbe incorrere in una nuova infrazione da parte di Bruxelles.

Come si potrebbe intervenire? Legambiente ha avanzato una serie di proposte, oltre a quella di ricordare al governo che sarebbe meglio spendere gli stessi soldi per accelerare la transizione verso le rinnovabili. Come ha ricordato anche di recente Mario Draghi, nel suo rapporto consegnato alla Commissione Ue per il rilancio della competitività europea.

L’Italia rischia l’infrazione sui sussidi alle caldaie a gas

Per esempio, si potrebbero tagliare i sussidi alle trivellazioni. “Nel 2023, le mancate entrate dovute all’inadeguatezza dei canoni e del pagamento di tasse del settore oil&gas rispetto a quelle di altri Paesi, aggravate dalle esenzioni dalle royalties e i tetti massimi per i canoni (nuovo sussidio introdotto un anno fa), sono pesate 642 milioni di euro sulle casse dello Stato (34 milioni in più rispetto al 2022)”.

Altra voce è quella del Capacity Market: “Nel 2023 sono aumentati di 160 milioni i sussidi a centrali fossili (passando da 1,01 miliardi del 2022 a 1,17 miliardi). In particolare, con le Aste dal 2022 al 2024 sono 63 i progetti che hanno ottenuto un sussidio per l’installazione di nuova potenza a gas fossile (22 ripotenziamenti e 41 nuovi impianti) per un totale di 8,3 GW di nuova capacità e un costo stimato in tre anni di 570 milioni”.

Infine, come segnalato anche dall’Autorità per l’Energia, gli oneri di sistema che aggravano di ulteriori 9,5 miliardi su famiglie e imprese potrebbero essere spostati sulla fiscalità generale.

