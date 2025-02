Transizione, Italia bocciata: aumento record per i sussidi ai combustibili fossili

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nonostante gli impegni internazionali per eliminare i sussidi ai combustibili fossili entro il 2025, l’Italia ha seguito una strada opposta. Secondo un rapporto di Greenpeace, basato su dati del Fondo Monetario, tra il 2016 e il 2023 il nostro Paese ha aumentato questi incentivi del 166%. La crescita più alta tra le nazioni del G7.

Per spiegare come mai in Italia la quota di rinnovabili nel mix energetico è ancora troppo bassa – nonostante i progressi degli ultimi due anni – per raggiungere gli obiettivi climatici, basterebbe leggere l’ultimo rapporto di Greenpeace. Il record di sussidi destinati a sostenere i combustibili fossili del nostro Paese la dice lunga.

Non si tratta solo di sussidi diretti alle imprese energivore, alle produzione di gas, agli autotrasportatori. Tra i sussidi ci sono anche gli aiuti alle famiglie nel periodo della crisi del gas dopo l’invasione dell’Ucraina. Ma è altrettanto vero che le bollette sono cresciute a livelli record perché l’Italia è il paese Ue che più dipende dal gas per il suo fabbisogno energetico.

Solo il Canada è riuscito a diminuire i sussidi ai fossili con un calo dell’11% dal 2016 al 2023

La Germania – seconda in questa classifica e quasi altrettanto dipendente dal gas – si è fermata a un incremento del 49%. Oltre tre volte inferiore. Solo il Canada ha fatto qualche progresso, riducendo i sussidi dell’11 per cento. Gli Stati Uniti restano comunque il paese che spende di più per sovvenzionare i combustibili fossili. In totale, 790 miliardi di dollari, più di metà del totale del G7.

Sono dati è in netto contrasto con gli impegni presi nel 2016. Quando i leader del G7 avevano promesso di eliminare progressivamente i sussidi ai combustibili fossili entro il 2025. Non solo la promessa non è stata mantenuta, ma l’andamento globale dei sussidi racconta una storia opposta: invece di diminuire, sono aumentati del 15%, raggiungendo 1.360 miliardi di dollari nel 2023.

“I sussidi ai fossili falsano il mercato e non consentono alle rinnovabili, i cui costi sono in discesa, di imporsi

Nel caso dell’Italia, la spesa per il sostegno ai combustibili fossili è salita fino a 46,1 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che rappresenta un freno per la transizione energetica e un segnale ambientale preoccupante per le politiche del Paese. E per tutta risposta, il governo propone come soluzione il ritorno al nucleare. Per di più con una tecnologia che non avrà un prototipo su scala industriale prima del 2030.

I sussidi ai combustibili fossili, che prevedono agevolazioni fiscali, incentivi diretti e altre misure di sostegno economico, hanno un impatto negativo su più fronti. Secondo Greenpeace, rallentano la transizione energetica. L’energia rinnovabile è sempre più competitiva, con costi in continua discesa. Ma i sussidi ai fossili falsano il mercato, mantenendo artificialmente vantaggiose fonti ad alte emissioni di CO₂, che altrimenti sarebbero meno convenienti.

Come detto, alcuni sussidi sono stati introdotti come misure straordinarie con la guerra in Ucraina. Ma on tutti sono stati cancellati. I sussidi tendono a diventare strutturali. Non a caso, il ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto pochi giorni fa ha annunciato aiuti alle famiglie se il prezzo del gas continuerà a salire.

