Susanna Tamaro scettica su auto elettrica e rinnovabili, in un lungo articolo sul Corriere dal titolo “L’ansia green non salverà il pianeta”. Ecco il suo pensiero.

Susanna Tamaro scettica: è il traffico aereo il vero problema

Sull’auto elettrica il giudizio è che il problema è ben altro. La scrittrice di “Va dove ti porta il cuore” la giudica “utilissima nelle città congestionate se si ha la fortuna di possedere un garage con la ricarica. Ma assolutamente folle se si decide di imporla a tutti da qui a dieci anni. Mentre non si fa mai menzione dell’ormai affolatissimo cielo in cui milioni di aerei scaricano quotidianamante i loro agenti inquinanti nell’atmosfera“. Per la verità la Tamaro dev’essersi un po’ distratta, perché il problema dell’inquinamento del trasporto aereo è stato sollevato molte volte dai movimenti ecologisti. Greenpeace, per esempio, ha proposto più volte di eliminare i voli a corto raggio, sostituendoli con spostamenti in treni veloci. Quanto all’auto elettrica, è ormai assodato che, città o no, nell’intero ciclo di vita inquina molto meno di un corrispondente veicolo termico. Cercare di affermarla non fa parte di alcuna ansia green, ma del desiderio di utilizzare le tecnoligie di cui già oggi disponiamo. Indipendentemente da quel che deciderà la UE per il 2035.

“Le pale eoliche? In Italia sono un inutile scempio. Quanto all’agrivoltaico…”

Ma l’affondo più duro è riservato alle energie rinnovabili, su cui pochi giorni fa proponeva di puntare Mario Draghi: “Che dire ad esempio delle pale eoliche? Se nelle estese pianure della Danimarca, perennemente sferzate dal vento, questo metodo di produrre energia da fonti rinnovabili può avere un senso…in un Paese come l’Italia ormai privo di vento e custode di un patrimonio di bellezza ambientale e architettonica unico al mondo rischiano di essere un inutile scempio. Una pala produce energia, se lo fa, per 25 anni. E dopo? Che ne sarà dello smaltimento, se mai ci sarà? Le pale rimarranno in testimonianza di un Paese che ha venduto la sua primogenitura di bellezza per un piatto di lenticchie“. Parole dure, infine, anche per l’agrivoltaico: “L’università della Tuscia ha condotto uno studio che dimostra il danno importante e duraturo che queste distese provocano alla fertilità della terra“.

SECONDO NOI. Anche Susanna Tamaro ha abbracciato un approccio rassegnato e benaltrista. Quello di chi dice che non possiamo essere noi a risolvere il problema di un pianeta dilaniato dalle emisioni di Cina, India e Stati Uniti. In realtà, al di là del tema della C2, c’è un problema enorme di emissioni locali, di veleni che ogni anno costano lutti e malattie gravi. Qui, non in Cina o in India. Qualcosa dobbiamo farlo, per noi, con le armi che abbiamo a disposizione. Le rinnovabili e le auto elettriche rientrano tra queste, che piaccia o no.

