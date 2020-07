Superstrata, e-bike stampata in carbonio 3D

E-bike in carbonio unibody stampata 3D. Ecco cosa lancia Superstrata su Indiegogo: due bici, una elettrica e l’altra muscolare dal peso mini e resistenza super. Anche il prezzo è vantaggioso

Prima o poi dovevamo arrivarci alla e-bike in carbonio fatta da una stampante 3D. In un unico pezzo. Ecco dunque Superstrata, figlia di una start up di stanza a San Francisco, ma dal cuore asiatico. E che da pochi giorni è in campagna lancio su Indiegogo. Dove se non nel posto delle fragole dell’innovazione? Un’ iniziativa che è piaciuta parecchio dal momento che con un target di circa 90.000 dollari, Superstrata è arrivata a superare il milione di raccolta, con ancora quasi un mese davanti.

Superstrata però non è soltanto e-bike. Infatti sono due i modelli in vendita: Terra e Ion, con la prima che è una semplice (si fa per dire) bicicletta muscolare. Una bici da 7,5 kg di peso che può essere richiesta in diciotto taglie diverse per una clientela dal metro r 40 di altezza fino ai 220 centimetri. Insomma dal bambino fino al giocatore di basket, tutti possono pedalare una Superstrata. O farsi aiutare dalla Ion, e-bike da 11 kg di peso.

E-bike carbonio 3D con tecnologia Arevo

Le biciclette offerte da Superstrata si basano sulla tecnologia di produzione offerta da Arevo. Un particolare processo di stampa 3D con fibra di carbonio in grado di offrire elevati standard di flessibilità nella progettazione ed elevata qualità del prodotto finito. Oltre alle misure si possono personalizzare le singole geometrie.

Il processo produttivo per realizzare una Superstrata ha origine dalle misure del corpo del ciclista, come per un vestito su misura, un particolare algoritmo sviluppato dall’azienda calcola e quindi manda in stampa la geometria del telaio personalizzata nei minimi dettagli, offrendo un prodotto unico per dimensioni ma anche per rigidità.

Per quanto riguarda il comparto elettrico della Superstrata Ion, troviamo una batteria integrata nel tubo obliquo del telaio da 36 V e con capacità di 125 Wh, in programma anche una variante da da 250 Wh, motore posteriore da 250 W, 350 W di picco, in grado di assistere alla pedalata fino la velocità massima di 25 km/h, il tutto gestibile da un display integrato nel manubrio anch’esso disponibile in fibra di carbonio.

E-bike carbonio 3D super leggera

Superstrata Ion pesa circa 11 kg, i Wh disponibili non sono molti, ma dovrebbe a breve arrivare anche una versione da 250 Wh. Il prezzo di listino sarebbe un ottimo 3.517 euro, ma sempre con lo sconto iniziale si passa a 1.589 euro.

Sia l’e-bike Ion sia il modello Terra possono essere montati con differenti componentistiche al fine di creare biciclette adatte al mondo delle corse, della strada, dello sterrato leggero o del cicloturismo, in abbinamento a cerchi in metallo o fibra di carbonio e due colorazioni con finitura chiara o scura.

Anche nel prezzo

Per quanto riguarda il modello muscolare Terra, che sta andando davvero a ruba visto che sono rimasti 50 esemplari sui 200 presentati. Il prezzo è di poco superiore ai 1.000 euro.

Sul sito di crowdfunding è anche possibile scegliere le ruote in carbonio, per ulteriori 618 euro. La consegna, secondo la tabella di marcia, è stimata per dicembre 2020.