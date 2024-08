Supersconti per 500e e Leaf

Supersconti per 500e e Leaf. La Fiat annuncia vantaggi di oltre 6 mila euro, la Nissan (a fine corsa) va oltre. Ma con obbligo di finanziamento, e relative spese.

Supersconti: per la piccola Fiat “oltre i 6 mila euro” (con accenno polemico)

La Fiat parla di uno sconto fino a 6.200 euro per quello che definisce il Bonus Tricolore, enfatizzando il fatto che la 500e è prodotta a Mirafiori. Si tratta probabilmente di una ‘dedica‘ al governo Meloni, che ha impedito l’uso del nome Milano per il piccolo Suv dell‘Alfa Romeo made in Polonia.

E poi ha raddoppiato facendo togliere la bandierina tricolore dalle Topolino made in Marocco. Comunque sia: lo sconto sulla 500e c’è e il pagamento rateale (con anticipo e versamento mensile a partire da 199 euro) dà anche la possibilità di restituire l’auto dopo 3 anni. La promozione serve a spingere le vendite del Cinquino a batterie, che in Italia sta faticando parecchio.

Le vendite nei primi 7 mesi dell’anno si sono praticamente dimezzate, passando dalle 3.098 del 2023 a 1.628. Il bonus, valido fino al 31 agosto, serve dunque a smaltire un po’ di scorte e infatti la Fiat assicura la pronta consegna. Sconto anche per la 600e: in questo caso 3.940 euro. Ma essendo la vettura prodotta all’estero, l’annuncio parla di Bonus Fiat e non di Bonus Tricolore. Sai mai…

“Ho preso la Nissan Leaf 40 kWh a 17 mila euro…”

Del supersconto praticato per la Leaf ci ha informato un lettore, Enrico Cappanera: “Ho aderito alla campagna di Nissan scaduta il 31 luglio. Un’auto da oltre 40.000€ era possibile acquistarla a 14.900. Ovviamente si trattava della Leaf, che è a fine ciclo di vita (l’anno prossimo uscirà il modello nuovo). In ogni caso il 58% di sconto non si vede facilmente su un’auto molto affidabile e con una storia alle spalle da apripista nel mondo elettrico.

Purtroppo quando ho raggiunto il concessionario ufficiale di zona ho scoperto i soliti balzelli all’italiana. Ho dovuto pagare la macchina oltre 17.000€, con un terzo di finanziamento e con varie assicurazioni e garanzie non richieste. In ogni caso, anche a 17.000€ credo che sia un grande affare, visto quello che si trova nel mercato. Se poi si era interessato a più autonomia, si poteva acquistare la 62 kWh con circa 4.000€ in più”.