Supercharger Tesla di Rovereto danneggiato per protesta

Supercharger Tesla di Rovereto (ancora in costruzione) danneggiato per protesta contro Elon Musk e il suo sostegno a Donald Trump nella campagna elettorale americana.

Supercharger Tesla di Rovereto: tagliati i cavi delle colonnine

Siamo in Trentino, a due passi dall’Autostrada del Brennero, nella zona commerciale denominata Millennium Center. Secondo quel che riferisce la redazione regionale della Rai, i Supercharger erano recintati, essendo il cantiere della stazione di ricarica ad alta potenza avviato solo in in primavera e ancora da concludere. Come altri in Italia, tra cui quello di Fabro, sull’Autosole nel tratto tra Firenze e Roma. Il blitz, con taglio dei cavi delle colonnine, è già stato rivendicato da un gruppo anarchico, con l’intento di sostenere la causa palestinese e di colpire Musk nei suoi interessi economici. Il tutto accompagnato dalla scritta “SABOTARE LA SOCIETA’ TECNOLOGICA. GUERRA ALLA GUERRA”. L’apertura della stazione era stata prevista inizialmente per il 30 giugno, ma i tempi ora si allungheranno inevitabilmente. Per risalire ai responsabili, riferisce Rai Trentino, sta indagando la questura di Trento, vagliando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza piazzate all’esterno del Millenium Center dove è avvenuto il sabotaggio.

Finora gli attacchi alle colonnine erano legati al furto del rame…

Nei mesi scorsi in Italia si sono verificati diversi episodi criminosi nei confronti delle stazioni di ricarica. Ma tutti, o quasi, avevano come scopo il furto del rame contenuto nei cavi delle colonnine. Una banda specializzata in questo fiorente attività è statal colta in flagrante a Ladispoli e processata a Roma. Unica eccezione: il blitz contro una ricarica di Free to X nel tratto bolognese della A14: in quel caso non era stato asportato nulla e si era parlato solo di un atto vandalico, senza particolari scopi da parte degli autori. Si tratterà di vedere ora se Tesla deciderà di mettere in atto azioni per proteggere i Supercharger attivi e da attivare. Un tema su cui stanno ragionando da tempo gli altri network di ricarica, a partire dal più esteso in Italia, Enel X.