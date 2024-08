Supercharger Grosseto: anche qui ricaricare è un’impresa, con auto in sosta negli stalli e veicoli elettrici in coda per ricaricare, segnala Claudio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vielettrico.it

Supercharger Grosseto: stalli usati come parcheggio, devi fare la coda…

“Mi spiace, ma devo anche io partecipare al pianto greco in riferimento all’occupazione abusiva degli stalli di ricarica. In questi giorni sono passato alcune volte dal SUC di Grosseto, Centro Commerciale Maremà, trovando sempre alcuni stalli occupati da auto termiche e coda in attesa per ricaricare. Ho già segnalato la cosa all’assistenza Tesla, sperando che possano intervenire, ma dubito che possano fare molto. Secondo me una mossa a basso costo sarebbe segnalare in maniera molto più invasiva che quei posti sono riservati alla ricarica (vedi pompe di benzina). Con cartelli, pensiline, bandiere, strisce in terra colorate e cartelli di divieto di sosta a prova di cieco e stupido. Ho notato che spesso le colonnine sono seminascoste e immerse in anonimi parcheggi comuni (anche a Grosseto è così). Oltretutto si otterrebbe almeno il risultato di tacitare quelli che dicono che le colonnine sono ancora insufficienti. Salvo poi cascare dal pero quando gli fai notare che vicino a casa loro ce ne sono 4 o 5“. Claudio Piccinini

Nessuno interviene e gli abusivi festeggiano

Risposta. Probabile che il problema si accentui con l’estate e con il traffico che aumenta, anche in località prossime al mare della Maremma come Grosseto. Ma resta il fatto che in giro abbondano arroganza e maleducazione, mentre scarseggia la possibilità di far valere i propri diritti. In questo caso dovrebbe intervenire la direzione del Centro Commerciale, dato che ci troviamo in un’area privata. L’assistenza Tesla, da remoto, può solo sollecitare un intervento in questo senso. Ma in genere non accade nulla e i soliti furbacchioni si sentono autorizzati a reiterare il loro comportamento. Lasciando sconcertati i tanti turisti stranieri di passaggio in auto elettrica.