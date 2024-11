Supercharger gratis un anno con Tesla Y

Io ho Supercharger gratis un anno acquistando una Model Y: Tesla spinge le vendite in vista dello sprint di fine anno, con un’offerta legata alla sua rete di ricarica. L’offerta vale per chi ordina l’auto entro il 15 dicembre e le ritira entro il 31/12.

Supercharger gratis un anno in tutta Europa per chi compora entro

Quanto può valere un’offerta del genere? Ovviamente dipende tutto da quanto si viaggia e da quanto si ha la possibilità di avere un Supercharger a portata di mano. Ma certo l’effetto è notevole, soprattutto per chi ha occasione di viaggiare spesso in Nord Europa, dove la rete di caricatori Tesla è molto più diffusa. Fino a settembnre lo sconto proposto da Tesla era di 4 mila euro. Ora si va su un bonus difficilmente quantificabile per le ragioni di cui sopra, ma comunque di grande impatto psicologico. Quando mai nelle auto a benzina ci si è visti offrire un anno di carburante gratis in una certa rete di distributori? L’offerta è stata lanciata in tutta Europa, con lo scopo di ribaltare un trend negativo nelle vendite del 2024. Nel primo semestre in Germania, primo mercato europeo, c’è stato un calo di Tesla del 42%. E in Italia nei primi 10 mesi le immatricolazioni del modello di punta, Model Y, sono calate da 7.314 a 6.181 unità. Non a caso è proprio su questo prodotto che si concentrano ora gli sforzi maggiori, dato che le vendite della Model 3 marciano invece in positivo.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico