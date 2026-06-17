Supercharger attivo a L’Aquila, mentre nel napoletano…







Supercharger attivo a L’Aquila: Tesla completa la sua rete in Abruzzo con la terza ricarica. Notte fonda invece a Tufino, nel napoletano…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Supercharger attivo a L’Aquila, il terzo in Abruzzo

“V i segnalo oggi l’attivazione molto attesa di un nuovo Supercharger in Italia Centrale, per l’esattezza a L’Aquila. È a poca distanza dal casello autostradale di L’Aquila Ovest e da servizi utili durante la sosta, come bar e ristoranti. Questa stazione si colloca in posizione strategica, circa a metà strada tra i Supercharger di Carsoli e Teramo già esistenti da qualche anno. Vi allego una mappa del sito tratta direttamente dalla app Tesla, che l’ha appena aggiunta ed attivata.

Cari saluti e grazie ” . Marco Scozzafava

A Tufino c’è una ricarica mai attivata in attesa da anni

“R isiedo nel Comune di Tufino (Napoli), ove da qualche anno sono state installate delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, ma mai attivate. Tempo fa ho chiesto notizie a un signore, facente parte dell’ Amministrazione locale. Mi ha riferito che la mancata attivazione era riconducibile a problemi burocratici. Ma mi chiedo, è possibile che per concludere una cosa del genere occorrono anni? Cordiali saluti”. Enrico Giacchino

Risposta. Correva l’aprile 2023 quando il Comune aquilano deliberò l’autorizzazione a Tesla per costruire un Supercharger in Piazza d’Armi. Con 8 colonnine ultrafast della potenza di 250-300 kW e prezzi, come sappiamo, sempre competitivi. Tre anni per diventare operativi, tra approntamento del sito e attivazione, sono tutto sommato una tempistica accettabile per le medie italiane. Anche se sarebbe legittimo augurarsi attese più brevi. Non è accettabile, invece, che ci siano in giro per la penisola colonnine dimenticate, installate e mai attivate. Problemi burocratici? Un Comune serio dovrebbe vedere di risolverli, questi intralci.

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