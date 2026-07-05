Superare in autostrada è un problema con la T03







Superare in autostrada è un problema con la Leapmotor T03, la vendutissima ‘Lippina’? ? Un lettore dice di averlo verificato dal vivo. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Superare in autostrada: “Ai 110/115 non riusciva proprio…”

“Salve redazione, vorrei scrivere circa un episodio vissuto in autostrada. Sulla Napoli-Salerno nel tratto a due corsie, avevo davanti a me una T03 inchiodata a 110/115 all’ora che cercava di sorpassare un autotreno. Tralascio il comportamento criminale dell’autista del camion (poteva decelerare e favorire il sorpasso in un tratto ostico). Ho avuto la netta sensazione che la T03 avanti a me fosse a tutta, sebbene dovrebbe avere come velocità massima 140km orari. Queste citycar elettriche, che se avessi dove ricaricare comprerei ad occhi chiusi, a mio avviso hanno problemi sulle autostrade. Vista la poca velocità massima di base e se, come credo per quella avanti a me, a corto di energia. Che cosa ne pensate? Grazie”. Aniello Mancuso

Fa i 130 al massimo, meglio accontentarsi…

Risposta. Il racconto non ci sorprende: la velocità massima della Lippina (motore da 70 kW, batteria 47,3 kWh) è in realtà di 130 km/h. Ma basta un po’ di vento contro (che in autostrada si trova spesso, anche in sorpasso) per scendere sotto, anche ai 110/115 citati nella mail del lettore. Meglio quindi accontentarsi, anche perché spingendo troppo l’autonomia si restringe parecchio. Già ai 110 si scende dai 265 km del dato omologato a circa 195 km. Che diventano circa 150 se si riesce a ragiungere i fatidici 130. Teniamo conto che si tratta di un’auto pensata soprattutto per la città. Negli spostamenti più lunghi meglio armarsi di pazienza e non spingere troppo. Sfruttando anche il fatto che la potenza di ricarica arriva fino a 45 kW.

Atlante alle flotte: “Diamo una strategia alla vostra ricarica” / VIDEO

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