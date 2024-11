Super Soco ts 2018 vendesi. Lo propone Lorenzo, un lettore della provincia di Bologna. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it sul canale Facebook Elettrico Usato oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Super Soco ts 2018 in vendita a 1.500 euro

Ecco la descrizione di Lorenzo: “I 3 figli sono cresciuti, e guidano tutti auto elettriche e scooter elettrico. Quindi vendo CICLOMOTORE Super Soco ts 2018 elettrico. Omologato 2 posti. Forcelle sistemate circa 3 anni fa. Fanale LED, batteria al litio (sostituita un paio d’anni fa), estraibile (si può portare in casa per ricaricarla). Possibilità di inserire una seconda batteria e raddoppiare l’autonomia che con una batteria è: velocità 1= 100 km, velocità 2 = 60 km, velocità 3 = 40 km. Velocità max (bloccabile e sbloccabile con sequenza di freno, acceleratore e pulsante di accensione) 65 km/h. Gomme da sostituire. Agile e divertente, caricatore domestico con presa schuko, da 0 a 100% in circa 5 ore. Non ha la frenata rigenerativa perché mal tollerata dalla centralina. La batteria al litio fu sostituita perché il primo proprietario in tre anni aveva fatto solo 850 km e si è deteriorata. Chiedo 1.500 euro. Grazie”. Per contatti scrivere a lorenzocassani75@gmail.com.

