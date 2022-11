Sunreef100Eco: catamarano a vela con 242 metri di fotovoltaico

La forza del solare: il catamarano Sunreef100Eco è completamente tappezzato di fotovoltaico fino a coprire una superficie da 242 metri quadri con i pannelli integrati nello scafo, nella sovrastruttura e nel tetto della barca. Tanta energia per alimentare due motori da 270 kW. Tanta potenza.

L’ultimo venduto al Fort Lauderdale International Boat Show

Non per tutti, anzi è destinato a pochissimi questo catamarano a vela in versione ecologica. Ma si vende. Visto il lusso a bordo, non certo a chi segue il movimento della decrescita felice.

L’ultimo contratto è stato firmato durante il Fort Lauderdale International Boat Show, da dove la società ha annunciato la firma di un contratto di costruzione per Sunreef100Eco, il catamarano superyacht elettrico da 100 piedi (poco più di 30 metri).

Con il sole e con due motori elettrici da 270 kW

Due motori da 270 kW spingono il catamarano. Vista questa potenza e, quindi, l’estrema difficoltà di ricarica nella gran parte dei porti, la scelta più logica è quella di investire sul fotovoltaico. Secondo quanto dichiara l’azienda, anche nella scheda tecnica, l’imbarcazione può accogliere fino a 242,5 metri quadri di pannelli integrati in composito, generando fino a 46kWp.

E ‘l’autonomia? “Illimitata“. Dichiarazione impegnativa anche se bisogna considerare l’apporto delle vele. Va bene che il “sistema di climatizzazione ultramoderno è a risparmio energetico“, ma qualcosa consuma. Per navigare servono vento e sole.

La gamma solare di Sunreef

Il Sunreef 100 Eco fa parte della gamma di catamarani a vela Sunreef Yachts Eco insieme a Sunreef 50 Eco, Sunreef 60 Eco, Sunreef 70 Eco e Sunreef 80 Eco. Tutti uniti dalla scelta solare e del motore elettrico. Sul 60 Sunreef Power Eco l’impianto copre fino a 68,6 metri quadri di superficie a bordo, estendendo la generazione di energia solare a 21,5 kWp. I pannelli, in tutti i differenti catamarani, sono completamente integrati con i lati dello scafo e le aree curve in tutto lo yacht.

