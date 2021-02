Video prova Sunra Robo-S, gran carattere al giusto prezzo

La nostra prova su strada dell’ultimo scooter elettrico dell’azienda cinese Sunra. Potente, innovativo e tecnologicamente avanzato, il Sunra Robo-S offre prestazioni elevate da primo della classe.

Diciamolo subito: il Robo-S è senz’altro uno dei migliori scooter elettrici di categoria L3 che abbiamo testato. Per qualità estetiche e performance alla guida, per le innovazioni tecnologiche che propone, per l’attenzione ai dettagli. E – cosa che non guasta mai – per l’ eccellente prezzo di listino.

I cinesi della Sunra EV, che non a caso è una delle principali aziende esportatrici di veicoli elettrici al mondo (con filiale italiana), non potevano fare di meglio ideando questo riuscito modello di scooter, che ha tutte le caratteristiche per fare breccia fin da subito nei mercati internazionali.

Look sportivo e cuore tecnologico



Prima di regalare eccellenti prestazioni alla guida, il Sunra Robo-S si fa ammirare già solo al primo sguardo. Il design compatto, senza troppi fronzoli estetici, è tanto semplice quanto accattivante. In particolare risulta molto gradevole il frontale, dove spicca un’ampia illuminazione full-led dalle linee originali.

Il display comandi è interamente digitale. “Spiccano”, in un color verde acceso, tutte le tradizionali indicazioni che servono al guidatore, come la percentuale di carica delle batteria, la velocità e il chilometraggio percorso.

La tecnologia è senza dubbio un punto di forza di questo scooter elettrico, che già solo per accendersi prevede ben 4 modalità: con la chiave, senza chiave (telecomando a distanza), tramite una App dedicata o azionando sul display centrale il tasto Touch ID, che riconosce l’impronta digitale del proprietario.

L’applicazione Sunra App, disponibile sia per Android che per Ios, consente anche di fare in remoto una diagnostica base dello scooter (stato di pressione pneumatici, stato batterie, motore, etc.). Sempre dall’applicazione è possibile anche aprire il vano sottosella, registrare più impronte digitali, regolare i sensori e, per chi proprio non si accontenta, anche personalizzare il veicolo dandogli un nome.

Altre funzionalità di serie sono la retromarcia, la modalità parking, la presa USB con annesso cruscotto e anche l’allarme, che si attiva automaticamente 45 secondi dopo che lo scooter è lasciato in stand by, bloccando le ruote. Ovviamente questa opzione è attivabile/disattivabile sempre tramite la suddetta App.

Sunra Robo-S ha carattere da vendere



Ma veniamo alla prova su strada. Passata a pieni voti.

Il Robo-S nasce come scooter da città ma ha il carattere giusto, e la potenza, per consentire tranquillamente lunghe gite fuori porta. Questo perché la spinta del silenzioso motore da 3000 W, posizionato sulla ruota posteriore, è notevole. Grazie alle tre modalità di guida (Eco, Dynamic, Sport), lo scooter passa in un batter di ciglio dall’essere un onesto ciclomotore da 50 km/h ad uno scattante motociclo che raggiunge senza sforzi eccessivi anche i 90 km/h. E tutto questo spingendo un pulsante sul manubrio.

La maneggevolezza e il comfort alla guida, anche su fondi stradali non proprio ottimali (sanpietrini, dossi e buche a Bologna e dintorni non mancano…) sono assicurati, anche perché il peso complessivo dello scooter – intorno agli 85 kg con le batterie – non preoccupa più di tanto, garantendo quella dose di divertimento essenziale per chi viaggia su un mezzo a due ruote, elettrico o non elettrico che sia.

Buona risposta anche dell’impianto frenante combinato, azionato da doppi freni a disco.

La seduta è comoda anche se, almeno inizialmente, bisogna abituarsi ad avere le gambe in posizione un pò troppo raccolta. Questo a causa della pedana poggiapiedi molto alta, circa 5-6 sei centimetri più del solito, dovendo ospitare le due batterie che in altri scooter sono collocate nel vano sottosella. Una piccola “deviazione” dalla normalità di cui presto però ci si dimentica. Anzi, avere un sottosella completamento libero e spazioso alla fine è un plus notevole.

Batterie… intelligenti



Di serie il Robo-S ha due batterie agli ioni di litio (72V 20h) che lavorano in parallelo e sono estraibili, ma funziona anche con una sola di esse inserita. Possono essere ricaricate entrambe direttamente nella loro sede (3h e mezza circa per una charge completa) con l’apposito carica-batterie o prelevate singolarmente e ricaricate a casa.

Funzionano con un avanzato sistema di gestione “intelligente”, che predilige sempre l’utilizzo della batteria più carica fino al raggiungimento dell’equilibrio tra le due.

L’autonomia media varia tra gli 80 e i 100 km a seconda del carico e della modalità di guida che si sceglie. Sunra garantisce una soglia massima di 135 km, però in condizioni ideali di guida difficilmente replicabili.

Lo scooter è comunque dotato del sistema che sfrutta l’energia in frenata per ricaricare le batterie.

Accessori griffati Isotta



Su un modello di qualità come questo non poteva mancare un “tocco” di design italiano. Grazie infatti alla partnership con Isotta, azienda bolognese leader nella progettazione e nella realizzazione di accessori per il mondo delle due ruote, il Robo-S può essere arricchito con alcuni equipaggiamenti personalizzati.

In particolare con un parabrezza di ultima generazione e un portapacchi (in ferro o plexiglass trasparente/fumè) sul quale è possibile applicare anche una piastra universale porta-bauletto.

È stato creato anche un portapacchi in versione “cargo”, che ha tre staffe di contenimento che possono essere allargate secondo le esigenze di carico. Ideale per i servizi di delivery.

Prezzo super



Considerando le qualità innate del Robo-S ci aspettavamo un prezzo al pubblico non proprio abbordabile. Invece, Sunra ci ha sorpreso anche in questo: 3.999 euro (Iva inclusa). Con parabrezza o portapacchi Isotta un centinaio di euro in più.

Insomma, sfruttando l’Ecobonus, portarsi a casa un mezzo come Sunra Robo-s con meno di 3.000 euro è decisamente un affare.

