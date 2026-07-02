Summer Tour di Tesla: 32 tappe in tutta Italia

Summer Tour di Tesla con 32 tappe, per far provare quella che la marca di Elon Musk definisce “la Guida Automatica Completa (Supervisionata)”.
Summer Tour di Tesla: provi il brivido della Guida Autonoma
Tesla sarà in tour in Italia nelle prossime settimane. Consentendo al pubblico la provare la Guida Automatica Completa (Supervisionata) dal sedile del passeggero. Oltre alla possibilità di fare test drive con Model 3 e Model Y. Il tour prende il via sabato 4 luglio dalla Toscana, per la precisione da Capannori (Lucca). La Guida Automatica Completa (Supervisionata) viene definita “una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance. Che permette ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso con la supervisione attiva del conducente”. La Guida Automatica Completa (Supervisionata) è attualmente disponibile sui veicoli dei clienti in Europa nei Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca e Belgio. In Italia non c’è ancora l’autorizzazione ad utilizzarla. Secondo Tesla, consentirebbe “un passo significativo verso un futuro con strade più sicure per tutti”.