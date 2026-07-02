Summer Tour di Tesla: 32 tappe in tutta Italia







Summer Tour di Tesla con 32 tappe, per far provare quella che la marca di Elon Musk definisce “la Guida Automatica Completa (Supervisionata)”.

Summer Tour di Tesla: provi il brivido della Guida Autonoma

Tesla sarà in tour in Italia nelle prossime settimane. Consentendo al pubblico la provare la Guida Automatica Completa (Supervisionata) dal sedile del passeggero. Oltre alla possibilità di fare test drive con Model 3 e Model Y. Il tour prende il via sabato 4 luglio dalla Toscana, per la precisione da Capannori (Lucca). La Guida Automatica Completa (Supervisionata) viene definita “una suite di funzioni avanzate di Driver Assistance. Che permette ai veicoli Tesla di affrontare quasi qualsiasi percorso con la supervisione attiva del conducente”. La Guida Automatica Completa (Supervisionata) è attualmente disponibile sui veicoli dei clienti in Europa nei Paesi Bassi, Lituania, Estonia, Danimarca e Belgio. In Italia non c’è ancora l’autorizzazione ad utilizzarla. Secondo Tesla, consentirebbe “un passo significativo verso un futuro con strade più sicure per tutti”.

Sono oltre 30 i punti di test-drive fai da te

Tesla continua intanto l’espansione in Italia delle nuove postazioni di test drive fai-da-te, dove provare le vetture in autonomia. Nelle scorse settimane sono state aperte 13 nuove location da Nord a Sud, con oltre 30 punti di test drive fai-da-te attualmente disponibili. Tra le nuove aperture figurano Olbia, in Sardegna, Ceprano ed Eboli. Alessandria in Piemonte, Livorno, Arezzo e Grosseto in Toscana, completano la copertura nelle rispettive regioni. Il marchio di Elon Musk viene da un semestre in chiaroscuro nelle vendite in Italia. Tra i marchi si è classificata al secondo posto con 7.918 immatricolazioni, alle spalle solo della cinese Leapmotor. Ma la quota di mercato si è assottigliata parecchio, dal 14,42% del 2025 al 9,95% di quest’anno.