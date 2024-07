Sulle rinnovabili la Cina corre più del previsto

La Cina sta bruciando le tappe nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Tuttavia dipende ancora in gran parte dall’energia termica a causa di reti elettriche obsolete e carenza di accumuli di energia.

Entro il 2030, ha pianificato di installare una capacità fotovoltaica-eolica pari a 1.200 GW, ma raggiungerà l’obiettivo con 5 anni d’anticipo, secondo un recente report di GlobalData. Nel 2025 ne avrà già installata per 1.720 GW. Secondo le statistiche della National Energy Administration (NEA) cinese, alla fine del primo trimestre del 2024 era infatti a soli 80 GW dall’obiettivo di 1.300 GW.

E gli analisti di GlobalData stimano che entro il 2025 il volume totale di queste tecnologie si espanderà rispettivamente a 1.104,6 GW per il fotovoltaico, 560,8 GW per l’eolico su terra e 54,7 GW per l’eolico off shore. Per le stesse tipologie di rinnovabili a fine 2023 queste cifre areano rispettivamente 609,5 GW, 408,1 GW e 37,7 GW. Di questo passo, nel 2030 il solo fotovoltaico raddoppierà l’obiettivo cumulato precedente con una capacità di 2.406,12 GW.

A fine decennio le rinnovabili in Cina peseranno per oltre il 60% sul mix elettrico

«Nel 2023, l’energia solare fotovoltaica costituiva il 20,9% del mix di capacità installata totale, mentre l’energia eolica onshore e offshore rappresentavano rispettivamente il 14% e l’1,3%. Entro il 2030, si prevede che l’energia solare fotovoltaica rappresenterà il 41,8% del mix di capacità energetica totale del Paese», ha affermato Sudeshna Sarmah, analista di GlobalData Power. «Inoltre, si prevede che l’energia eolica onshore e offshore deterranno quote rispettivamente del 16,8% e del 2,1%».

Quindi le rinnovabili nel loro complesso supereranno il 60% del mix elettrico cinese alla fine di questo decennio.

E già quest’anno supereranno il carbone

Secondo il China Electricity Council (CEC), entro la fine di quest’anno la quota di capacità di generazione elettrica connessa alla rete derivante da eolico e fotovoltaico salirà al 40% del totale, superando il carbone che si attesterà al 37%. Il 31 dicembre scorso il rapporto era invertito, con le rinnovabili al 36% e il carbone appena sotto il 40%.

Al momento, tuttavia, la Cina dipende dall’energia termica per soddisfare la maggior parte della sua domanda di elettricità, in particolare dal carbone. Come sottolineano gli analisti, la produzione nazionale di carbone della Cina è in discesa, costringendola ad importarlo carbone.

Ma per rimpiazzare il carbone la Cina dovrà investire di più sulle reti smart e gli accumuli Ma per rimpiazzare il carbone la Cina dovrà investire di più sulle reti smart e gli accumuli

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili comporterà pero per la Cina alti costi in termini di sviluppo di nuove linee di trasmissione e di una rete intelligente completa.

Proprio La mancanza di infrastrutture di rete ha rinviato diversi progetti di energia rinnovabile a causa della mancanza di acquirenti, sottolinea. Nel suo rapporto intitolato China Power Market Size, Trends, Regulations, Competitive Landscape and Forecast, 2024-2035 , GlobalData raccomanda di adottare un approccio decentralizzato alla generazione e al consumo di energia.

La Cina soffre di un eccesso di pianificazione centralizzata, aggiunge Sarmah. «È fondamentale che il governo dia la precedenza allo sviluppo dell’infrastruttura di rete e al progresso dei sistemi di accumulo di energia, con l’obiettivo di ridurre gradualmente la sua dipendenza dall’energia termica».

