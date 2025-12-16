Premium

Gian Basilio Nieddu
il16 Dicembre 2025
Sul Tamigi Orbit Clipper, traghetto elettrico per pendolari e turisti

orbit clipper elettrico
Sul Tamigi, con l’Orbit Clipper, si navigherà in elettrico come ad Amsterdam, dove nei canali scorrono silenziose centinaia di barche a batteria, e come sulla Senna. In Italia, oltre al lago d’Iseo, si attende il traghetto ordinato a Torino per il Po, mentre a Venezia ci si accontenta dell’ibrido.

A bordo di Orbit Clipper 150 passeggeri e 100 bici

Scopriamo l’Orbit Clipper, protagonista nei giorni scorsi del suo viaggio inaugurale. Da febbraio 2026 partirà il servizio di linea quotidiano, destinato a 150 passeggeri e 100 biciclette, con questa frequenza: ogni 10 minuti nei giorni feriali e ogni 15 minuti nei fine settimana. Il traghetto elettrico, gestito da Uber Boat by Thames Clippers, è stato varato presso il cantiere navale Wight Shipyard a East Cowes. Il progetto è del gruppo Aus Ships e ha ricevuto un sostegno economico dal Governo. Qui sotto la tabella con i dati principali del traghetto elettrico.

nautica elettrica
I dati di Orbit Clipper, il battello sul Tamigi

Grazie alla grande capacità della batteria, che con 960 kWh sfiora il MWh, l’autonomia consente di svolgere il servizio durante il giorno, mentre la ricarica è riservata alla notte: circa sei ore con una colonnina Aqua Superpower da 150 kW.

Un servizio per pendolari e turisti

Orbit Clipper opererà tra Rotherhithe, a sud, e Canary Wharf, a nord. Fornirà «un servizio accessibile, veloce e sostenibile per migliaia di londinesi e visitatori ogni giorno», ha dichiarato la compagnia. La piena operatività sarà raggiunta nella prossima primavera.

orbit clipper elettrico
A Londra in bici e traghetto elettrico per i pendolari della Capitale

Con il full electric, Uber Boat by Thames Clippers accelera il suo processo di decarbonizzazione: la compagnia gestisce infatti già tre traghetti ibridi — Earth Clipper, Celestial Clipper e Mars Clipper — che funzionano esclusivamente a batteria nel centro di Londra. Una chiara attenzione alla qualità dell’aria nelle aree maggiormente frequentate da lavoratori e turisti.

orbit clipper elettrico
Il traghetto elettrico di Uber Boat naviga sul Tamigi

Sean Collins, CEO di Uber Boat by Thames Clippers: «Il varo dell’Orbit Clipper rappresenta una tappa significativa per il trasporto sostenibile a Londra. Testimonia il nostro impegno a ridurre l’impronta di carbonio della città, continuando a garantire un servizio di trasporto fluviale affidabile ed efficiente». Con quest’ultimo varo e la grande diffusione dei traghetti elettrici in Nord Europa, ma anche in grandi mete turistiche mondiali come il Niagara o in Thailandia. Insomma tutti questi esempi dimostrano la maturità tecnologica dei traghetti elettrici nei contesti urbani – dove assicurano un grande beneficio sanitario – e nei siti turistici. Imbarcazioni sempre al lavoro ma con consumi ridotti grazie alle basse velocità e agli itinerari ridotti.

LEGGI ANCHE: A vela nel Golfo dei Poeti con Temo France e guarda il VIDEO

