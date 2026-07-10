





Ogni giorno i turisti che attraversano Londra da Tower Bridge al Big Ben viaggiano in elettrico grazie a una società italiana. È la piemontese Vulkan. Ha realizzato il Silver Raven, il battello da 250 passeggeri che l’operatore turistico Woods utilizza per i tour panoramici lungo il Tamigi. Un servizio quotidiano, silenzioso e a zero emissioni, reso possibile da un’architettura di propulsione elettrica progettata da professionisti italiani.

Mentre nel nostro Paese i primi traghetti elettrici sono arrivati grazie a società tedesche (Lago d’Iseo) e finlandesi (Torino), è proprio un’azienda italiana a firmare una delle imbarcazioni full electric oggi operative su uno dei fiumi più iconici d’Europa e del mondo, il Tamigi. Vaielettrico si è confrontato con i tecnici dell’azienda.

Propulsione Batteria da 720 kWh e ricarica da 1 MWh

Il Silver Raven si basa su un sistema da 720 kWh di capacità con batterie NMC, ricaricate tramite colonnina in DC da 1 MWh. Una potenza necessaria per garantire una ricarica veloce quando Silver Raven non è in navigazione. La propulsione è affidata a un motore elettrico sincrono a riluttanza assistita con magneti permanenti, prodotto da Danfoss, da 165 kW e 1600 rpm. A velocità di servizio, circa 10 nodi, il consumo si stabilizza intorno agli 80 kW, garantendo un’autonomia teorica di 6-7 ore senza ricariche.

Il ciclo operativo reale è di 45 minuti per la tratta completa, seguiti da 15 minuti di ricarica durante le operazioni di sbarco e imbarco. A massima velocità, 12 nodi, l’autonomia è di circa 5 ore. La sfida principale è la gestione dello stato di carica nelle fasi di scarica e ricarica, cruciale per un battello full electric che opera in continuità.

Architettura modulare, anche ibrida.

La piattaforma tecnologica sviluppata da Vulkan è pensata per essere modulare, adattabile a diversi profili operativi e a imbarcazioni di dimensioni differenti.. Una flessibilità che ha già attirato l’interesse di cantieri e armatori, in Italia e all’estero. Sempre di più è richiesta una conversione a zero emissioni del servizio pubblico o turistico.

Un messaggio alla politica italiana

Parallelamente alle attività internazionali, Vulkan ha allestito in Italia un battello dedicato alla sperimentazione di soluzioni elettriche e ibride per la decarbonizzazione della navigazione interna.

A bordo di LaboBoat vengono testate configurazioni energetiche, sistemi di ricarica e architetture di propulsione differenti, con l’obiettivo di definire standard replicabili per laghi, fiumi e servizi turistici. Senza dimenticare che l’azienda si è occupata del retrofit di un Vaporetto tradizionale con una configurazione ibrida.

Il Silver Raven dimostra, ancora una volta, che la navigazione elettrica non è più un prototipo, ma un servizio turistico reale e affidabile. E dimostra che l’Italia possiede competenze industriali capaci di competere a livello internazionale.

Vulkan conferma di aver già ricevuto richieste per imbarcazioni simili, sia full electric sia ibride. Segno che il mercato sta iniziando a muoversi.

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