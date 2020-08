Sul Garda il boss Volkswagen prova l’e-bike Ducati

Sul Garda per la sua vacanza italiana, il grande capo della Volkswagen Herbert Diess si è preso una pausa per provare anche una e-bike della Ducati.

Sul Garda per un’altra prova, oltre alla ID.3

In realtà quella di Diess è una vacanza di lavoro. Come vi abbiamo raccontato, il numero uno del primo gruppo automobilistico al mondo sta viaggiando per la penisola anche per collaudare la nuova elettrica ID.3. Con lui la figlia Caro. Ma durante una sosta sul Lago di Garda, il top manager tedesco si è preso qualche ora per collaudare personalmente il prodotto di un’altra marca del gruppo. Ovvero una bici elettrica della bolognese Ducati, una delle tante marche del gruppo di Wolfsburg.

Ecco le sue impressioni, condivise come al solito sul suo profilo Linkedin: “Penso che le e-bike siano fantastiche! Mostrano tutto ciò che è possibile fare con l’elettrico, contribuiscono a snellire il traffico e mantengono viva la mobilità urbana, soprattutto in tempi di Corona Virus.Ma sono adatte anche per il fuori-strada? L’e-bike Ducati MIG-S mi incuriosiva e ho voluto provarla seriamente in vacanza“.

Diess era contrario alla Ducati nelle e-bike, poi…

Continua il racconto di Diess: “È è davvero incredibile quello che si può fare: in modalità trail e boost, l’e-bike si comporta quasi come una moto enduro. L’altezza del sedile può essere regolata sul manubrio, un assoluto vantaggio nel cambi di terreno. E il terreno qui cambia spesso, con la velocità che scegli. Sono sempre stato molto critico quando Ducati ha deciso di uscire dal suo settore. Ma devo rivedere la mia posizione. Questa Ducati ha perfettamente senso, Claudio Domenicali (ad della Ducati n.d.r.), è tecnicamente top, una bellezza italiana con molta attenzione ai dettagli. Funziona in modo eccellente. Un bel pomeriggio sul Lago di Garda: sport praticato, veloce, sfidante… Una bella giornata in vacanza. E-bike per uso off-road: altamente consigliato, si allarga notevolmente il raggio di azione“.