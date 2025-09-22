A Formentera, i veicoli elettrici viaggiano gratis con Baleària. Auto, furgoni, moto e bici elettriche non pagano il biglietto del traghetto: avete letto bene, l’imbarco è completamente gratuito. In più, sulle rotte della compagnia di navigazione è possibile ricaricare il veicolo a bordo, così si arriva sull’isola con zero pensieri. Un segnale forte – la compagnia ha ordinato anche due traghetti elettrici (leggi) – che va in controtendenza rispetto al rumore dei detrattori, sempre pronti a sottolineare i limiti nella ricarica all’imbarco. In realtà contenuti a pochissime rotte in tutta Europa. Attenzione: come specificato sul sito della compagnia iberica, i veicoli ibridi non godono di alcuna agevolazione. Neppure uno sconto.

Formentera meta dei turisti a emissioni zero

Nel sito si legge: «Baleària è impegnata nella mobilità sostenibile, motivo per cui i clienti che si recheranno a Formentera (da Dénia o Ibiza) potranno salire gratuitamente a bordo del loro veicolo 100% elettrico». L’iniziativa riguarda esclusivamente i mezzi a batteria, compresi i furgoni sotto i 4,5 metri, anch’essi esentati dal pagamento.

Non si tratta solo di una leva turistica per attrarre visitatori a emissioni zero, ma di un servizio concreto anche per chi lavora sull’isola. Una scelta che contribuisce in modo significativo alla tutela della qualità dell’aria di Formentera. E sulle altre rotte della compagnia? I veicoli 100% elettrici sono soggetti al pagamento dell’imbarco, secondo la tariffa vigente al momento della prenotazione.

Si ricarica a Bordo e sull’isola ci sono colonnine gratuite

Alcune delle navi della compagnia sono dotati di punti di ricarica. Utilissimi per chi arriva all’imbarco scarico perché magari ha dovuto percorrere tanti chilometri. Con la colonnina in azione durante il tragitto si recuperano preziosi kWh.

Giunti a destinazione avvertono dalla compagnia si sono diversi punti di ricarica pubblici e anche qui una buona notizia: sia gratuiti che a pagamento sparsi in tutta l’isola. La rete

di punti di ricarica si può vedere nel link dove è possibile scoprire la posizione delle 12 stazioni con una trentina di prese a disposizione di chi guida elettrico.

Si noleggiano anche auto elettriche a Formentera, attenzione alla ricarica però. Al momento della restituzione, il veicolo deve avere almeno il 30% di batteria. In caso contrario «verrà addebitato un giorno intero di noleggio».

La ricarica anche nei traghetti tra Svezia e Danimarca

Se in Italia nei traghetti sono aperte le porte alle auto elettriche finora non abbiamo trovato l’offerta di un servizio di ricarica. Si può fare, invece, con la compagnia Stena Line. Più precisamente sul traghetto Stena Scandinavica con rotta Göteborg – Kiel sono disponibili prese per la ricarica di veicoli elettrici. È possibile prenotare il servizio al momento della prenotazione del viaggio.

Il servizio è limitato ma importante: sono disponibili 3 punti di ricarica con la possibilità di caricare, in totale, 6 auto elettriche (completamente elettriche o ibride plug-in) durante una traversata notturna.

