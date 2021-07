Sui marciapiedi di Londra debuitta la colonnina invisibile

Il progetto si chiama Subsurface Technology for Electric Pathways – o STEP – ed è finanziato dall’Office for Zero Emission Vehicles con l’aiuto di Innovate UK. Il sistema di ricarica flat e flush parte da punti di connessione Trojan installati a filo del terreno sui marciapiede. Appaiono come dischi metallici annegati nella pavimentazione. Quindi non hanno alcun impatto visivo e non ostacolano i pedoni.

Ogni blocco di 15 connettori fa capo ad un armadio di alimentazione connesso al cloud e alla rete elettrica trifase. Può trovarsi fino a 100 metri di distanza dal punto di ricarica.

La colonnina invisibile sta nel bagagliaio

L’utente del servizio viene fornito con una Trojan Lance, che assomiglia a una grossa pompa di bicicletta, con un cavo che termina con il connettore tipo 2 per l’auto.

La lancia si innesta nella presa a terra e una volta collegata al veicolo inizia l’erogazione di corrente a potenze che vanno da 7 a 22 kW. Ogni lancia è associata a un account utente per l’addebito. Nella fase di avvio del servizio la tariffa è di 35 centesimi di dollaro a kWh per la ricarica a 7 kW (presumibilmente quella notturna) e di 42 centesimi per quella a 22 kW (presumibilmente per le più brevi soste di lavoro o svago diurne).

La sperimentazione del sistema durerà da settembre a marzo del prossimo anno, con 15 punti di ricarica coinvolti. Riguraderà 140 utenti che si sono già registrati.

L’uovo di colombo per chi non ha garage

Sulla carta sembra l’uovo di colombo per risolvere il problema della ricarica notturna di chi, soprattutto nei centri cittadini, non dispone di una garage.

«Questo progetto è un ottimo esempio di come la tecnologia viene utilizzata per risolvere un problema del mondo reale per garantire che la nostra infrastruttura EV si adatti perfettamente alle nostre città“, ha affermato il ministro dei trasporti del Regno Unito, Rachel Maclean. Ora la parola passa alla “prova su strada”.

