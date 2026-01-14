Sui difetti delle termiche si sorvola, su quelli delle elettriche invece si punta il dito con severità. È questo che lamenta un lettore, che chiede un’indagine sul degrado dei motori benzina e diesel. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“C ome ben sappiamo, si moltiplicano oggi studi e statistiche sulle auto elettriche e le loro batterie. A volte ben fatti e articolati, ma molto spesso anche approssimativi e strumentali alle critiche ideologiche. Ad oggi sappiamo che il degrado delle batterie delle bev è mediamente molto meno preoccupante di quanto inizialmente ipotizzato. Per via dei progressi costanti sia nell’architettura delle batterie, ma anche dei loro sistemi di gestione (bms). Pochi tuttavia fanno notare che la gran parte di coloro che criticano queste nuove tecnologie, lo fanno dando quasi per scontato che invece i motori a combustione siano indenni da degrado e perdita di efficienza. E ciò si intuisce dal fatto che le critiche alle bev siano quasi sempre accompagnate da slogan che decretano le auto termiche come soluzione di tutti i mali. Con durabilità praticamente infinita “ .

…sui difetti delle termiche tutto tace, ma possono essere pesanti

“ Sappiamo tutti che non è cosi. I motori termici sono particolarmente soggetti ad usura, e solitamente dopo 250.000 o 300.000 km questi problemi possono diventare molto pesanti. Fino alla necessità di rifacimento totale, quando e se ne valga la pena, con spese di migliaia di euro. E dunque con costi oltretutto non tanto inferiori, come ordine di grandezza, al valor medio di un nuovo pacco batteria di auto elettrica. Vi chiedo dunque se potreste effettuare una ricerca su eventuali pubblicazioni recenti e passate sul tema del degrado dei motori termici. Sulla loro perdita di efficienza, il conseguente aumento dei consumi, inclusa la loro ‘aspettativa di vita‘ media. Grazie, saluti e come sempre grazie per il lavoro informativo che fate “ . Ing. Marco Scozzafava

Risposta. Qualcosa la dicono già i piani di manutenzione programmata delle auto. Con interventi molto modesti per le elettriche e ben più impegnativi (e costosi) per benzina e diesel. Non lo diciamo noi: l'ultima indagine di Sicurato parla di "un risparmio medio del 47% rispetto alle corrispondenti versioni con motore a combustione interna". Praticamente la metà. E poi, come hanno testimoniato i tanti lettori che hanno percorso 200mila e più km, le EV raramente si guastano. Con una difettosità decisamente inferiore ai modelli benzina-diesel. Il suggerimento di Marco è corretto: per cominciare vediamo se altri lettori ci aiutano condividendo un bilancio dell'uso delle diverse motorizzazioni.