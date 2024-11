Suggerimenti a Leandro (che è in Croazia a riparare la Twingo)

Suggerimenti a Leandro, appiedato con la Twingo per un guasto troppo costoso da riparare. Ecco due tra i messaggi ricevuti, mentre l’interessato ci fa sapere che se n’è andato in Croazia a riparare l’auto, a prezzi molto più contenuti. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

“L eggendo l’artico mi viene una domanda: ma la Twingo l’ha comprata in una concessionaria? Se sì, e non sono passati i 12 mesi di garanzia totale che le concessionaria è obbligata a fornire la riparazione è a carico di quest’ultima. Probabilmente il “visto e piaciuto“ nei veicoli elettrici non è sempre un buon affare (in realtà non lo è quasi mai in nessun campo per acquisti da migliaia di euro). Mi dispiace che il primo approccio con l’elettrico per Leandro sia iniziata male, io nel mio piccolo con la mia Megane ho avuto un guasto dopo soli 2 mesi dall’acquisto. E il fermo di quasi 2 mesi per colpa dell’inesperienza dei poli tecnologici di Francia e Italia, che non si decidevano su da farsi per la riparazione. Il mio piccolo guasto, per fortuna, è passato in garanzia, se no sarebbe costato 5.000€, da quanto riferito dal capo-officina. Bisogna che le Case auto cambino completamente modo di vedere. Il “costruito e venduto e mò so fatti tua” deve sparire, soprattutto se vogliono sperare di sopravvivere all’invasione cinese“. Luigi Scaranto