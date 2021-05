Subaru Solterra e Mercedes EQT, altre novità elettriche

Subaru Solterra e Mercedes EQT: continuano a uscire anticipazioni sui modelli elettrici in arrivo nei prossimi mesi. Per la Casa giapponese è la prima EV.

Subaru Solterra, progettata assieme alla Toyota

Si sapeva da tempo che la Subaru lavorava alla sua prima elettrica, un Suv, in collaborazione con Toyota. Una collaborazione dalla quale stanno nascendo due modelli: la Toyota bZ4X è già stata svelata a fine aprile, ora arrivano le prima immagini della Subaru Solterra EV. La commercializzazione è attesa per il 2022.

La Subaru Solterra nasce sulla piattaforma e-TNGA, condivisa appunto con la Toyota bz4X, e avrà ovviamente la trazione integrale. A giudicare dalle immagini, è il previsto Suv di taglia media, che entrerà in diretta concorrenza con auto come la Tesla Model Y, la Volkswagen ID.4 e la Mercedes EQA, solo per citare alcuni nomi. Un mercato che viene dato in grande crescita in tutto il mondo e su cui si concentrano un po’ tutti i costruttori.

E la Mercedes ha già pronto un altro van, l’EQT

La Mercedes non si ferma più: a poche settimane dal lancio della EQS (e poco prima della EQA) presenta il concept di un altro modello elettrico, la EQT. A giudicare dalle immagini, per la verità, si tratta di un’anteprima molto vicina a quello che sarà il modello di produzione. Si tratta di un van sviluppato assieme al trio Renault-Nissan-Mitsubishi, lungo quasi 5 metri (4,95 per la precisione), largo 1,86 metri e alto 1,83. Con 8 posti.

Qual è il target di questo veicolo, che arriverà sul mercato l’anno prossimo? “Si rivolge alle famiglie e a tutti quei clienti privati, qualunque sia la loro età, che amano le attività per il tempo libero e hanno bisogno di molto spazio e della massima variabilità. Senza rinunciare al comfort e allo stile“, spiega Marcus Breitschwerdt, capo di Mercedes-Benz Vans. La cosa che balza subito all’occhio, per ora, è il family feeling degli altri modelli EQ, a cominciare dal frontale ‘Black Panel‘, che si fonde con i fari a LED. ————————————————————————————————–