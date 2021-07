Si vendono più ibride plug in che elettriche in Europa

Si vendono più ibride plug-in che elettriche pure in Europa. L’ansia da ricarica colpisce ancora, secondi i dati sul secondo trimestre 2021 diffusi dall’ACEA.

Si vendono più ibride plug in, soprattutto in Italia

Le immatricolazioni di auto “ricaricabili” hanno continuano a crescere nell’Unione Europea, segnala l’Associazione dei Costruttori. La quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria è più che raddoppiata, dal 3,5% nel secondo trimestre del 2020 al 7,5% di quest’anno. Sono state vendute 210.298 auto, con un aumento del 231,6%, con punte ancora più alte in Germania e Spagna. Ma le ibride plug-in, con il “rassicurante” doppio motore, hanno fatto ancora meglio, arrivando all’8,4% di tutte le nuove auto vendute, con 235.730 immatricolazioni. Qui l’aumento è del 255,8%. E l’Italia è stata di nuovo tra i mercati in più forte crescita, con 21.647 plug-in immatricolate da aprile a giugno e un aumento del 659,3%. Anche la domanda di ibride è fortemente aumentata durante questi tre mesi, salendo al 19,3% delle immatricolazioni di auto nell’UE.

Diesel e benzina in caduta, tengono GPL e metano

Si riduce ancora la quota di mercato dei carburanti tradizionali (benzina e gasolio), che insieme scendono al 62,2% delle auto nuove vendute. Il diesel vale ormai il 20,4%, in calo dal 29,4%, mentre la benzina è al 41,8%, con un calo più contenuto, il 10%. Quanto al metano, la vendita di auto a gas nell’Unione Europea è aumentata del 41,8% a 13.497 unità nel secondo trimestre. Una crescita sostenuta principalmente dall’Italia (+94,0%), che da sola rappresenta il 75% di tutte le vendite dell’UE in questo segmento. Infine le immatricolazioni di auto a GPL sono più che raddoppiate (+134,1%) per un totale di 59.363 unità. Una performance sostenuta ancora una volta dall’Italia (+89,5%) e Francia (+266,0%), i due maggiori mercati europei per il GPL.