Su 4 auto vendute in Europa una è elettrica: dati di novembre confermano una crescita inarrestabile ovunque. Italia compresa (ma solo grazie agli incentivi…).

Piaccia o no al nostro governo, le auto elettriche trovano nuovi estimatori in tutta Europa. Con una fortissima accelerazione nella seconda parte dell’anno, dopo un avvio timido. Nell’intera Europa Occidentale la quota delle elettriche ha toccato il 23,5%, contro il 17,5% del novembre 2024. Il paese più virtuoso è la Norvegia con un incredibile 97,6% di quota. Seguito dalla Danimarca con il 73,7%, dall’Islanda con il 62,6% e dall’Irlanda con il 41,5%. Nei cinque maggiori mercati la quota più rilevante (26,4%) è del Regno Unito, seguito da Francia (25,8%) e Germania (22,2%) Più indietro Italia (12,3%) e Spagna (9,9%). Complessivamente nei primi 11 mesi del 2025 le auto elettriche vendute in Europa sono 1.662.399, con una quota di mercato del 16,9%.

Vendite di diesel superate dalle ibride plug-in, al 9,3%

Il modello più venduto nel 2025 resta la Tesla Model Y, che però ha rallentato parecchio negli ultimi mesi. Lasciando presagire che nel 2026 sarà molto difficile difendere questo primato. Andando a esaminare le singole motorizzazioni, si resta colpiti dal continuo arretramento di vendite di auto a gasolio. Nel totale dei primi 11 mesi del 2025 siamo al 9,0% di quota, poco più della metà dell’elettrico. E un po’ meno anche delle ibride plug-in, che sono al 9,3% di quota. È un calo, quello del diesel, che sta accelerando negli ultimi mesi: in Italia in novembre siamo scesi all’8,2%. È un dato di cui dovrebbe tener conto anche chi deve acquistare ora un’auto nuova. Che quotazioni avranno nei prossimi mesi nel mercato dell’usato le auto a gasolio, con il nuovo in caduta libera?